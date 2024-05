Serie A: Inter-Lazio 0-1 DIRETTA e FOTO

Inter Lazio 0-1 DIRETTA in campo per la 37esima giornata di Serie A

Inter vs Lazio

GOL

Al 32' Inter-LAZIO 0-1! Rete di Kamada! Incursione centrale di Rovella che poi serve Kamada con l'esterno destro: il centrocampista giapponese calcia dal limite dell'area con il sinistro, insaccando all'angolino basso di sinistra.

Soccer; serie A: Fc Inter vs Lazio

LA VIGILIA

L'Inter si prepara a salutare San Siro, con lo scudetto e la seconda stella cuciti sul petto, sfidando una Lazio che va a caccia in un posto nelle coppe del prossimo anno. I nerazzurri partono favoritissimi per salutare San Siro con altri tre punti. L'esito della gara dipenderà molto dalla concentrazione dell'Inter, passata dal ko con il Sassuolo al 5-0 col Genoa. Improbabile che Inzaghi voglia fare brutta figura, contro i suoi ex, il giorno in cui ci sarà la premiazione dello scudetto al Meazza.



