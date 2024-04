Serie A: Inter-Torino DIRETTA e FOTO

Inter-Torino n campo alle 12.30 di domenica 28 aprile DIRETTA per la 34esima giornata di Serie A

IL PROGRAMMA

LA CLASSIFICA



LA VIGILIA

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi

Quella che poteva essere una domenica insidiosa, per l'Inter si è trasformata in una domenica di festa. La vittoria dello scudetto con cinque giornate d'anticipo ha infatti permesso agli uomini di Simone Inzaghi di rendere inutili o quasi gli ultimi 450' della stagione, anche in partite potenzialmente fastidiose come quella di domani per il Torino, se non per permettere alle seconde linee e a chi ha giocato meno di mettersi in mostra. Anche se non dovrebbe essere questa la situazione di domani, visto che il tecnico interista vuole sì festeggiare, ma comunque dopo aver giocato una partita seria. Tanto che le indicazioni alla vigilia dicono che dovrebbero essere pochi i cambi di formazione. Gli assenti sicuri sono lo squalificato Dumfries e Acerbi, alle prese con il recupero dopo la pubalgia che lo ha tormentato negli ultimi mesi, ma dovrebbero inizialmente partire dalla panchina anche Calhanoglu e Dimarco, sostituiti tra i titolari da Asllani e Carlos Augusto con De Vrij che invece prenderà il posto di Acerbi al centro della difesa. Per il resto, quindi, si rivedrà la formazione del derby, con Pavard e Bastoni a completare la retroguardia davanti a Sommer, Darmian sulla destra, Barella e Mkhitaryan ai lati di Asllani in mediana e la coppia Thuram-Lautaro Martinez in attacco. Quasi la formazione-tipo, quindi, anche perché c'è ancora qualche record da centrare per i nerazzurri.

Il tecnico del Torino, Juric

"Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d'Italia: l'Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, poi avremo il Bologna che gioca un bellissimo calcio, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, si prepara ad affrontare i nerazzurri nel giorno della festa scudetto. "Giocano davanti ai loro tifosi e vorranno dimostrare il loro valore, ma non deve interessarci - continua in conferenza stampa - e non voglio più vedere prestazioni come quella contro il Frosinone: non mi è proprio piaciuta, voglio rivedere il mio Toro". E sulle scelte di formazione: "Tameze potrebbe tornare a centrocampo, Pellegri è a disposizione mentre Sazonov è ancora fuori - conclude Juric - e ci sono tanti giocatori che devono alzare il livello delle loro prestazioni. Sanabria? È stato anche sfortunato, ha cinque partite per fare bene".

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. (12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez). All.: S.Inzaghi.

Squalificati: Dumfries. Diffidati: Mkhitaryan.

Indisponibili: Acerbi.



Torino (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic, 61 Tameze, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez, 19 Bellanova, 28 Ricci, 8 Ilic, 27 Vojvoda, 16 Vlasic, 9 Sanabria, 91 Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 5 Masina, 6 Lovato, 11 Pellegri, 17 Kabic, 20 Lazaro, 21 Okereke, 29 Njie, 79 Savva). All. Juric.

Squalificati: Linetty.

Diffidati: Lovato.

Indisponibili: Djidji, Gineitis, Sazonov, Schuurs.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Riproduzione riservata © Copyright ANSA