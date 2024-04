Serie A: Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA E FOTO

Per la 33esima giornata di Serie A in campo Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA

CALENDARIO



CLASSIFICA



Il tecnico del Lecce, Gotti



LA VIGILIA

"Una gara che riserva risposte più o meno simili rispetto a quella disputata contro l'Empoli. Non penso agli avversari ma al tipo di gara che dobbiamo fare noi: è una partita importante ed è necessario stare sul pezzo". Luca Gotti, tecnico del Lecce, presenta così la sfida sul campo del Sassuolo, autentico spareggio nel difficile percorso verso la salvezza. Un avversario complicato, per una posta in palio molto pesante: "Il Sassuolo è squadra con qualità e proprietà di palleggio - prosegue l'allenatore giallorosso -. Ha elementi bravi nell'uno contro uno e bisogna difendere da squadra. E molto dipenderà da come si evolverà il risultato". Ad accompagnare la vigilia di questa sfida una situazione sanitaria non proprio rosea, con defezioni importanti che porteranno delle modifiche nello scacchiere tattico. Oltre ad Almqvist squalificato, e Banda out sino a fine stagione per una imminente operazione al ginocchio, Gotti dovrà rinunciare giocoforza anche al centrocampista Ramadani, bloccato da una fastidiosa faringite. "Disponiamo di diverse soluzioni per sostituirlo - dichiara Gotti -. Possiamo rimanere con la struttura di queste prime partite, oppure giocare con il centrocampo a tre: e questa seconda possibilità è possibile farla nel corso della gara". Sulla quota salvezza, che potrebbe essersi alzata dopo quanto accaduto nell'ultima giornata, Gotti la vede così: "I risultati della settimana scorsa, alcuni clamorosi, ci fanno pensare che le sette squadre che si stanno giocando la salvezza sono tutte molto vive. Il Lecce a 32 punti non si salva, e gli scontri diretti saranno decisivi anche in termini di quota salvezza: ma questi sono discorsi più giornalistici, mentre sul campo è necessario restare concentrati a quello che c'è da fare". Infine un passaggio sulla tifoseria giallorossa, presente anche la Mapei Stadium in maniera massiccia con circa 4000 tagliandi staccati nel settore ospiti: "Lunedì scorso mi sono concesso un giro per visitare il Salento - conclude Gotti -, e nei paesi in cui mi sono fermato tante persone mi hanno dato appuntamento a Reggio Emilia. Sono stato informato della gente che sarà presente domani, con tanta gente che partirà anche da qua. Tutto questo è molto bello da un lato, dall'altro aumenta ancora di più la nostra responsabilità nei loro confronti".

Il tecnico del Sassuolo, Ballardini



Le formazioni

Il Sassuolo si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Consigli - Viti, Ferrari, Erlic, Toljan - Matheus Henrique, Thorstvedt - Laurentié, Bajrami, Defrel - Pinamonti. All. Ballardini. A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Doig, Tressoldi.

Il Lecce risponde invece con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo - Rafia, Blin, Dorgu - Oudin, Krstovic, Piccoli. All. Gotti. A disposizione: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba.



Arbitro: Doveri di Roma

Riproduzione riservata © Copyright ANSA