Serie A: in campo Udinese-Roma 1-0 LIVE

In campo Udinese-Roma 1-0 DIRETTA

Una partita con un buon ritmo vede l'Udinese chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Pereyra, abile a rubare un pallone sulla trequarti a Huijsen e a trafiggere a tu per tu Svilar. La Roma tiene molto il pallone, ma ad accezione di una conclusione dal limite di Baldanzi e un colpo di testa di Lukaku, non riesce a concludere a rete.

UDINESE - Roma 1-0 al 23'! Rete di Pereyra. Pereyra recupera un pallore su un errore di Huijsen, il trequartista parte in velocità, arriva davanti a Svilar e lo batte con uno scavetto.



