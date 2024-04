Serie A:Lecce-Empoli 1-0

Lecce-Empoli 1-0 La cronaca

Lo scontro salvezza lo vince il Lecce, caricato anche dal calore di casa. Nel primo tempo, dopo appena 5 minuti, viene annullato un gol all'Empoli per un fallo di Caprile all'inizio dell'azione (trattenuta del pallone con le mani fuori dall'area di rigore). Portiere protagonista in tante occasioni, specie nel secondo tempo con una parata in tuffo su Baschirotto. Sul finale, il neo entrato Pierotti ruba la palla a Walukiewicz e serve il compagno Sansone: tutto solo davanti alla porta non sbaglia e al 90' passa in vantaggio.

Il Lecce vola con i 3 punti conquistati e si porta a quota 32 in 13ª posizione, a 6 punti dal terzultimo posto. Si complicano le cose per l'Empoli che invece rimane ferma a 28, sole due lunghezze in più dalla zona rossa dove in tante sono ferme ancora alla 31ª giornata.

