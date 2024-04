Champions League: Real Madrid-City 2-1 e Arsenal-Bayern 1-2 - FOTO E DIRETTA

L'andata dei quarti di Champions League

Real Madrid-City 2-1 DIRETTA

Arsenal-Bayern 1-2 DIRETTA



Una finale anticipata di Champions in grado di ammaliare tutti gli innamorati del pallone. Ancelotti e Guardiola ormai non hanno più tempo di imprecare contro il destino perché Real Madrid-Manchester City ai quarti (andata oggi, ritorno mercoledi' 17) ruba l'occhio e promette 180' ardenti con la sfida del gol tra Vinicius e Haaland (oltre a 10,6 mln di euro per i qualificati). Grande calcio si attende anche da Arsenal-Bayern. I Gunners contano sulla vena di Gabriel Jesus e sembrano favoriti contro un Bayern in disarmo in Bundesliga (due ko di fila) e che spera nella vena di Harry Kane che nei derby col Tottenham ha castigato 14 volte l'Arsenal.













Ed è ancora Real Madrid-Manchester City. Ormai questa doppia sfida di Champions League è diventata quasi un'abitudine della fase ad eliminazione diretta, visto che a partire dal 2020, e con l'unica eccezione del 2021, è sempre stata riproposta dai sorteggi di Nyon.

Nel 2020, con il ritorno degli ottavi giocato ad agosto causa pandemia, passarono i 'Citizens', mentre nelle semifinali del 2022 ebbero la meglio di misura le 'merengues', che poi vinsero la Coppa a spese del Liverpool.

L'anno scorso, sempre in semifinale, il 4-0 in casa degli uomini di Pep Guardiola, dopo l'1-1 dell'andata, chiuse ogni discorso, e fu molto meno facile la finale di Istanbul vinta contro l'Inter. Ma nelle ore precedenti della sfida al Bernabeu è il ricordo di quel 4-0 del City a tenere banco.

Carlo Ancelotti ne parla quasi a volersi scusare con i tifosi dei 'blancos': "Abbiamo giocato senza coraggio e senza personalità. Sono aspetti fondamentali in questo tipo di partite e l'anno scorso ci è mancato. Non abbiamo gestito la doppia sfida nel migliore dei modi, è stata una questione mentale e di tecnica: ci aggredivano alti e non sapevamo come fare per proporre qualcos'altro. Al ritorno abbiamo giocato senza coraggio né personalità".

Ancelotti, che rivela di sentirsi ancora nervoso prima delle partite, confida comunque che sarà un'altra storia. Pep Guardiola, invece, ammette che "giocare in casa al ritorno (come l'anno scorso ndr) può essere un vantaggio" e recrimina sull'assenza di Kyle Walker: "peccato - dice -, perché sarebbe stato l'ideale per controllare Vinicius e avrei tanto voluto averlo. Ma non ci sarà e non posso farci nulla, abbiamo avuto tanti infortuni e io devo trovare le soluzioni giuste e provare a fare un buon risultato". Di sicuro, giura il manager dei campioni d'Europa, il City non si limiterà a controllare gli avversari: "sappiamo cosa ci aspetta - spiega -, e conosciamo l'efficacia delle loro transizioni con Vinicius, Bellingham e Valverde. Però non siamo venuti qui a Madrid per controllare la partita ma per cercare di punirli e segnare dei gol". Inevitabile, anche per Guardiola, parlare del 4-0 dell'anno scorso: "Non è stato tanto il Real Madrid ad andare male, quanto noi ad andare molto bene. Ma non credo che sia possibile battere di nuovo il Real in quel modo. Riuscirci per due anni di seguito è molto difficile". Ma ciò non vuol dire, sembra quasi voler dire il tecnico del City, che non ci proverà: Ancelotti è avvisato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA