Serie A, in campo Juventus-Fiorentina DIRETTA e FOTO

Juventus-Fiorentina in campo DIRETTA per il posticipo della 31esima giornata di Serie A

RISULTATI



CLASSIFICA



LA VIGILIA

La Fiorentina a caccia di punti per risalire in classifica. E per trovarli dovrà provare a prenderli domani sera in casa della Juventus, la rivale storica che potrebbe essere anche l'avversaria nella finale di Coppa Italia in programma a Roma il prossimo 15 maggio. Ora però incombe la partita di campionato e i viola hanno necessità di rilanciarsi: dopo aver chiuso il 2023 al quarto posto sono scivolati attualmente fuori dalla zona Europa, complice un rendimento quanto mai altalenante che li ha visti vincere in Serie A da inizio anno appena due volte, contro Frosinone e Lazio, entrambe a Firenze. Mentre in trasferta sono ancora a digiuno: l'ultimo successo esterno risale al 22 dicembre, 1-0 sul campo del Monza, decisiva una rete di Lucas Beltran.

Da allora la Fiorentina ha raccolto lontano da Firenze appena due punti frutto di altrettanti pareggi, 1-1 a Empoli e 0-0 a Torino, perdendo contro Sassuolo, Bologna e Lecce. Dopo la vittoria conquistata mercoledì scorso al Franchi contro l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia i viola puntano a trovare continuità anche perché questo mese di aprile sI annuncia decisivo su tutti i fronti, compresa la Conference League che giovedì prossimo vedrà impegnati Biraghi e compagni sul campo del Viktoria Plzen per l'andata dei quarti di finale. Altro motivo che ha spinto Vincenzo Italiano a ribadire in questo periodo la necessità di avere tutti i giocatori pronti perché nelle prossime settimane ci sarà bisogno di tutti. Per sua fortuna intanto per domani sera ha l'intero gruppo a disposizione, ben 27 i convocati, compreso Martinez Quarta che ha saltato l'ultima gara per problemi fisici. Quindi il tecnico viola, oggi in silenzio sui canali ufficiali come consuetudine societaria dopo un impegno infrasettimanale, ha l'imbarazzo della scelta riguardo la formazione titolare: rispetto a mercoledì dovrebbe rientrare Biraghi al posto di Parisi, in mediana è ballottaggio fra Bonaventura e l'ex Arthur, sulla fascia sinistra si giocano una maglia Kouamé, Sottil e Ikoné mentre in attacco dovrebbe essere confermato Belotti. Al seguito della Fiorentina stavolta ci saranno pochi tifosi visto che la maggioranza, come nelle recenti passate stagioni, ha deciso di disertare la trasferta all'Allianz per via del costo dei biglietti nel settore ospiti ritenuto eccessivo (45 euro) e le modalità di acquisto degli stessi tagliandi in quanto, per farlo, è necessario iscriversi al sito ufficiale della Juventus.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA