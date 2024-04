Serie A, in campo Cagliari-Atalanta 1-1 e Verona-Genoa 1-1 DIRETTA e FOTO

Cagliari-Atalanta 1-1 DIRETTA e Verona-Genoa 1-10 DIRETTA in campo per la 31esima giornata di campionato

Verona -Genoa, l'esultanza di Bonazzoli



I GOL



Al 45' Verona-GENOA 1-1 - Rete di Ekuban

Al 42' CAGLIARI - Atalanta 1-1 - Rete di Augello



Al 13' Cagliari-ATALANTA 0-1 - Rete di Scamacca

All'8' VERONA-Genoa 1-0 - Rete di Bonazzoli

Cagliari-Atalanta, l'esultanza di Scamacca



RISULTATI



CLASSIFICA

Claudio Ranieri

LA VIGILIA

Ranieri, 'Atalanta una corazzata ma dobbiamo fare punti' - "L'Atalanta è una corazzata, gioca che è una meraviglia: uno-due, sovrapposizioni, fisica, tecnica, alcune volte sa essere perfetta. Sappiamo quello che dobbiamo fare, con rispetto ma non paura, giocando la nostra gara". Così l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida. Una partita, sulla carta, quasi impossibile per i rossoblù.



Gilardino, basta domande sul futuro - "Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle, ora stop. Ribadisco che con la società c'è un dialogo costante e ci siamo detti che quando ci saranno delle novità verranno comunicate ufficialmente. Essendo un allenatore a scadenza, è normale che ci possano essere delle notizie come questa settimana e succederà fino a quando non ci sarà un punto netto che chiuderà la vicenda. Ora ho davvero tante altre cose a cui pensare per il Genoa". Così l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino,ha voluto commentare i rumors che lo vorrebbero sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. "Ho da pensare - ha aggiunto - a ogni singolo giocatore, alla squadra e a cercare ogni giorno di motivare i ragazzi. Tutte le mie energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo che è la salvezza. Non sto pensando ad altro". "Ho grandissima fiducia e rispetto per il Genoa e per tutti i dirigenti per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e lo faccio quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci su quella di domani contro il Verona".

