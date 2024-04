Serie A: in campo Roma-Lazio 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Roma-Lazio 1-0 - DIRETTA - per la 31esima giornata di Serie A

GOL

Al 42' ROMA-Lazio 1-0 - Mancini porta in vantaggio i giallorossi

Le formazioni ufficiali regalano un paio di sorprese, soprattutto sulla sponda biancoceleste. Rimane fuori dall'undici titolare Luis Alberto, al suo posto Isaksen che giocherà quindi dietro Immobile, preferito a Castellanos. Tudor, poi, conferma ancora la difesa a tre. Solito 4-3-3 per De Rossi che si affida al tridente titolare composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Unico cambio rispetto alla formazione provata nella rifinitura quello di Angelino per Spinazzola, con l'azzurro che partirà dunque dalla panchina.

LA VIGILIA

"Giocare il derby da allenatore cambia, con gli anni da calciatore avevo iniziato a gestirlo perché all'inizio lo soffrivo. Oggi infatti mi sento tranquillo. I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano forte. Cerchiamo di dare equilibrio, è una partita che carichiamo il giusto senza andare troppo oltre". Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del derby con la Lazio."Il derby, se lo giochi 20 anni nello stesso posto, non puoi pensare di viverlo avendo solo ricordi positivi - ha aggiunto - Oggi ripenso al primo giocato, quando Mancini fece gol di tacco, a fine gara ero l'uomo più felice del mondo. Sono cose che non ti dimentichi". Tornando all'attualità ha poi spiegato: "Devi preparare tutto, non è una partita normale e con conseguenze normali. Non ha lo stesso stress di Roma-Sassuolo Stavo anche leggendo qualche numero, 0 gol negli ultimi 3-4 derby. Anche nei ragazzi c'è voglia di rivalsa, ma dobbiamo alimentare questa voglia. Poi c'è da preparare una partita di calcio contro una squadra forte".

Daniele De Rossi

"Servirà una Lazio giusta, con testa, cuore e gambe. Sarà una partita sentita e servirà andare forte, sarà importante anche per l'Europa. Mi sono sempre piaciute le partite importanti, questa va preparata nel miglior modo possibile. Non si può scappare dalle sensazioni della gente, il derby deve darti qualcosa in più ma senza farti perdere la testa. Deve essere una partita con il giusto antagonismo ma con rispetto per gli avversari. Questo per me è il derby". Così il tecnico biancoceleste, Igor Tudor, si prepara alla sua prima sfida con la Roma, e parlando delle prove fornite finora dalla sua Lazio, sottolinea come il derby sia da "preparare al meglio possibile, ho visto più cose positive che negative contro la Juventus. Siamo sulla strada giusta, i giocatori sono convinti di quello che facciamo, c'è solo da migliorare".

