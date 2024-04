Serie A, in campo Milan-Lecce DIRETTA

Oggi alle 15 in campo Milan-Lecce.

"La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per controllare la partita", ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli.

"La voglia di proseguire nel momento positivo c'è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne quattro consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova".

"La concentrazione è solo sulla partita di domani contro il Lecce. Se ci saranno cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperar energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. "Thiaw? Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo. Ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po' di problemi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l'assenza di Kalulu e Tomori".

