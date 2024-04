Serie A: Inter-Empoli 1-0 DIRETTA



5' GOL! INTER - Empoli 1-0! Rete di Dimarco. Subito in avanti l'Inter con Dimarco, cross dalla sinistra di A.Bastoni, Dimarco dal limite gira al volo di sinistro e la piazza alla destra di Caprile.



L'Inter conta di fare un ulteriore passo verso lo scudetto ospitando nel posticipo l'Empoli, impelagato nella lotta per la salvezza. Inzaghi può contare su tutti i suoi punti fermi e punta sulla prolifica coppia d'attacco Lautaro-Thuram. Sulla carta è uno dei pochi pronostici scontati.

Le formazioni

INTER (3-5-2): Audero - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Sensi, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Sanchez.



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto - Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella - Zurkowski, Cambiaghi - Niang. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Cancellieri, Fazzini, Destro.

Marotta, Acerbi-Juan Jesus rimane pagina amara

"Acerbi? Siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara comunque la si veda. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo. Lui ha raccontato la sua verità, noi non avevamo dubbi nel credere alla sua versione e non avevamo riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti dell'avversario. Pertanto lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato e il giudice ha espresso la sua posizione". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro l'Empoli. "L'Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro qualunque discriminazione - ha aggiunto Marotta -. Noi condanniamo ogni tipo di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. La sentenza va rispettata, Acerbi è un professionista e una persona seria, non credo possa scherzare su questi argomenti". "Ovviamente Acerbi è stato condizionato da tanti attacchi - ha concluso Marotta - ma è abituato ad affrontare la vita con grande determinazione. Ha avuto gravi problemi di salute, è un uomo con la U maiuscola. Saprà venir fuori anche da questa questione"

