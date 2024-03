Serie A: Lazio-Juventus 0-0 DIRETTA Esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste

Serie A, Lazio-Juventus LA DIRETTA



C'è grande attesa per la sfida dell'Olimpico tra due squadre non proprio in salute. Igor Tudor raccoglie l'eredità di Sarri in una Lazio attardata e sfiduciata ed esordisce contro la sua Juve, in un momento di sorprendente declino. Entrambe hanno conquistato sei punti in cinque gare, troppo poco. La Juventus, che rilancia Kean con Chiesa, ritrova Rabiot ma fa a meno di Vlahovic, deve ricominciare a correre per blindare la Champions. La Lazio vuole caricare il morale con tre punti in vista del derby. Tudor dovrebbe dare fiducia a Luis Alberto, Zaccagni e Immobile.





Le formazioni

La LAZIO si dispone con un 3-4-2-1: Mandas – Gila, Romagnoli, Casale – Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marusic – Pedro, Zaccagni – Castellanos.



La JUVENTUS risponde con un 4-3-3: Szczesny – Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio – Miretti, Locatelli, Rabiot – Cambiaso, Kean, Chiesa.

