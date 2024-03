Serie A: Fiorentina-Milan 0-0 DIRETTA

Serie A, in campo Fiorentina-Milan 0-0 DIRETTA



E' in scena a Firenze una importante sfida tra i viola, che cercano di riprendersi dallo choc della scomparsa del dg Barone, e il Milan lanciato a rafforzare il secondo posto. Stefano Pioli punta su Pulisic e Leao, ha sempre problemi tra i centrali di difesa ma ha un centrocampo di sicura affidabilità mentre Vincenzo Italiano, che ha comunicato al club che a fine stagione cambierà aria, si affida alla regia di Arthur e alla verve di Nico Gonzalez.



Probabili formazioni: Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Nico Gonzalez, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Belotti. (30 Martinelli, 40 Vannucchi, 37 Comuzzo, 2 Dodo, 22 Faraoni, 65 Parisi, 32 Duncan, 17 Castrovilli, 8 Maxime Lopez, 72 Barak, 19 Infantino, 18 Nzola, 11 Ikoné, 99 Kouamé). All.: Italiano. Squalificati: Bonaventura. Diffidati: Milenkovic. Indisponibili: Christensen.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 42 Florenzi, 4 Bennacer, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 8 Loftus Cheek, 10 Leao, 9 Giroud(57 Sportiello, 83 Mirante, 95 Bartesaghi, 82 Simic, 38 Terracciano, 46 Gabbia, 7 Adli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic, 80 Musah). All.: Pioli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Musah, Loftus-Cheek. Indisponibili: Pobega, Kjaer, Kalulu.

Arbitro: Maresca di Napoli.

