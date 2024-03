Serie A: Verona-Milan 1-3

Verona-Milan 1-3 CRONACA

79' GOL! Hellas Verona-MILAN 1-3! Rete di Chukwueze! Corner di Bennacer allontanato di testa da Coppola: la palla arriva al limite dell'area dove l'esterno del Milan colpisce al volo con il mancino, battendo Montipò verso il palo di sinistra.

64' GOL! HELLAS VERONA-Milan 1-2! Rete di Noslin! Bennacer respinge di testa un cross dalla destra, con Pulisic che stoppa male con il petto, favorendo l'arrivo di Noslin, il quale colpisce di controbalzo dal limite dell'area, mettendo la palla in rete a fil di palo verso sinistra, con Maignan che non può opporsi.

50' GOL! Hellas Verona-MILAN 0-2! Rete di Pulisic! Errore in fase di impostazione da parte di Dawidowicz, che perde palla sulla pressione di Okafor. L'attaccante svizzero entra in area e conclude con il mancino ad incrociare trovando la risposta di Montipò; il pallone arriva però nella disponibilità di Pulisic che deve solo appoggiarla in rete.

44' GOL! Hellas Verona-MILAN 0-1! Rete di Théo Hernández! Falcata sulla corsia mancina del terzino rossonero, il quale si accentra dalla linea di fondo; prova poi un cross che viene rimpallato ma con la palla che torna tra i suoi piedi: Theo tocca con il mancino e mette in porta, con Montipò che non può nulla.

Le formazioni

Il VERONA si dispone con un 4-2-3-1: Montipò – Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal – Duda, Serdar – Suslov, Folorunsho, Lazovic – Noslin.



Il MILAN scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez – Bennacer, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Okafor.

