Serie A: Juventus-Atalanta 2-2 DIRETTA e FOTO

Finisce con il risultato di 2-2 il big match di questa domenica, con le due squadre che hanno offerto una sfida giocata a grande intensità, per lo più nella ripresa. Sul tabellino dei marcatori ci sono Cambiaso e Milik per la Juventus e Koopmeiners per l'Atalanta, con l'olandese autore di una doppietta.

Juventus-ATALANTA 2-2 al 75'! Rete di Koopmeiners! Djimsiti riceve tra le linee e serve l'olandese con un filtrante d'esterno, con quest'ultimo che si presenta in area e conclude rasoterra ad incrociare, battendo Szczesny sotto le gambe e pareggiando i conti.

JUVENTUS-Atalanta 2-1 al 70'! Rete di Milik! Cross dalla sinistra verso il centro dove McKennie stoppa con il petto a rimorchio per il compagno polacco che ha tutto il tempo per prendere la mira e concludere a rete con il mancino, con un vero e proprio rigore in movimento.

JUVENTUS-Atalanta 1-1 al 66'! Rete di Cambiaso! Bella azione manovrata da parte dei bianconeri con Chiesa che dà il via all'azione sulla sinistra scambiando con McKennie e con quest'ultimo che imbuca al limite dell'area per il taglio di Cambiaso: l'esterno bianconero anticipa Carnesecchi colpendo di punta e insaccando la rete del pareggio sotto le gambe del portiere avversario.

Juventus-ATALANTA 0-1 al 35'! Rete di Koopmeiners! Schema perfetto della Dea con Pasalic che a sorpresa batte con il mancino servendo orizzontalmente, al limite dell'area, Koopmeiners: l'olandese colpisce di prima intenzione con il mancino e indirizza la palla verso l'incrocio di destra, dove Szczesny non arriva.

