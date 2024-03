Europa League, stasera in campo Milan-Slavia Praga

In campo a San Siro l'andata degli ottavi di finale di Europa League: Milan-Slavia Praga 3-1 DIRETTA

Giroud al 34', Douděra al 36', Reijnders al 44', Loftus-Cheek nel recupero del primo tempo

La viglia:

"E' arrivato, sta arrivando, il momento decisivo della stagione e siamo pronti ad affrontarlo": la vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga per il Milan si racchiude in questa frase di Stefano Pioli. Ora non si può più sbagliare. Il Milan deve mettere una base solida per il passaggio del turno domani a San Siro e poi assicurarlo settimana prossima nella sfida di ritorno. Ormai fuori dalla lotta scudetto, con la Champions che è un discorso chiuso da tempo, l'Europa League diventa l'unico vero obiettivo della stagione rossonera. Alzare il trofeo, una richiesta non esplicitata da parte della proprietà. "Noi dobbiamo pensare di poter vincere l'Europa League - conferma anche l'allenatore rossonero - ma bisogna essere bravi a superare questo turno. Non è nella mentalità giusta pensare troppo avanti. Ma dentro di noi abbiamo la consapevolezza e l'entusiasmo di poter arrivare fino in fondo". Pensarci sì, ma senza deconcentrarsi troppo. Perché la strada per Dublino è ancora lunga. Il primo ostacolo è lo Slavia Praga, squadra ostica almeno secondo il giudizio del tecnico rossonero: "È intensa, corre tanto e bene. Sono molto diretti, giocano coi tre giocatori offensivi vicini, prediligono il giro palla e poi vanno subito sull'attaccante. Hanno attaccanti fisici e veloci. Giocano con tanta energia. È un avversario da affrontare con molto rispetto e molta concentrazione". Servirà difendere con precisione e ordine, cosa che il Milan ha faticato ad ottenere in questa stagione. Ora però Pioli può contare sulla difesa al gran completo, visto il rientro a pieno regime sia di Tomori che di Kalulu. A centrocampo Reijnders giocherà al fianco di Adli. In attacco confermati i soliti noti Pulisic, Giroud e Leao con il portoghese che è reduce da due gol nelle ultime due sfide europee. Ma è tutta la squadra ad aver dato buone risposte a Pioli in questa settimana. "Siamo usciti bene dalla partita contro la Lazio. Non abbiamo giocato la miglior gara dal punto di vista tecnico ma sicuramente è stata una partita di atteggiamento e mentalità. Stiamo bene e dobbiamo sfruttare questo momento". In Europa, secondo Pioli, il Milan "ha fatto passi avanti giganteschi" e poco importa se il Psg - che aveva conquistato gli stessi punti dei rossoneri nella fase a gironi - si è già qualificato ai quarti dell'Europa più importante. "La Champions non fa più parte del nostro presente a causa di dettagli nelle partite decisive. Ora dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Abbiamo le capacità per arrivare fino in fondo", assicura Pioli. E per lui alzare il trofeo sarebbe la carta per restare sulla panchina del Milan. Al momento la stagione rossonera non soddisfa Gerry Cardinale che non ha nascosto il proprio disappunto per i tanti infortuni e l'insoddisfazione per la classifica di campionato. "Io dico che i giudizi vanno dati a fine stagione e ognuno farà i propri bilanci", il commento conciso di Pioli. Certo, nulla è ancora deciso ma per far cambiare idea a Cardinale bisogna vincere. Le ambizioni del numero uno di RedBird sono chiare, per farlo sorridere serve un trofeo da aggiungere in bacheca.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA