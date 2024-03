Europa League, in campo Roma-Brighton

In campo all'Olimpico l'andata degli ottavi di finale di Europa League: Roma-Brighton 2-0 DIRETTA

Dybala al 13', Lukaku al 43'

La vigilia:

De Rossi contro De Zerbi: 'La mia Roma è da Champions'

Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, nemici per una sera. Anzi due, ma solo sul rettangolo di gioco perché in palio c'è il pass per i quarti di finale dell'Europa League. L'obiettivo della Roma è bissare il percorso dello scorso anno, cambiando però il finale. Dunque cancellare il dispiacere di Budapest con la gioia di Dublino, ma a maggio manca ancora un po' e prima ci sono diversi step in mezzo. A cominciare dagli ottavi contro il Brighton che "non è solo De Zerbi", dice il tecnico romanista alla vigilia. "Hanno tanti buoni giocatori - prosegue l'allenatore - E nonostante non siano abituati a certi palcoscenici, in questi casi ci si aggrappa al campo e loro questo lo sanno fare bene". Ecco allora che l'esperienza europea della Roma c'è, ma secondo De Rossi, non inciderà cosi' tanto. "Quel gap con noi lo colmeranno con la conoscenza tattica - spiega l'ex capitano - Noi dovremo mettere intensità per portare a casa la vittoria. Non possiamo pensare che ci regalino il passaggio o che si spaventino dello stadio perché è vero che delle volte prendono delle imbarcate come con il Luton, ma sono anche gli stessi che mettono City e Liverpool nella propria metà campo". Parole non di circostanza e nemmeno di timore, ma di rispetto. "Noi, però, siamo la Roma", ricorda a tutti De Rossi che sulla formazione resta abbottonato non svelando se giocherà a tre o a quattro. A prescindere dal modulo la squadra sta comunque rispondendo bene e lo dimostrano le parole di Mancini, al suo fianco in conferenza. "Ha portato la serenità che mancava, non per colpa di Mourinho, ma per i risultati che non arrivavano. Ci ha aggiustato la testa", spiega il difensore. E viene da credergli visto lo score con sei vittorie su sette in campionato e il passaggio del turno in Europa League. Anche De Rossi, infatti, si dice "soddisfatto" dei suoi primi 50 giorni da allenatore giallorosso. "Ma sono anche tanto consapevole che non abbiamo fatto nulla - aggiunge - Nessuno meglio di me conosce questa città che può cambiare i giudizi in un nano secondo, per questo tengo i ragazzi con la testa dentro Trigoria. La squadra comunque crede in quello che chiedo". La rinascita di Lorenzo Pellegrini ne è forse la dimostrazione più pura, così come quella atletica di Paulo Dybala che partirà titolare al fianco di Romelu Lukaku. Da sciogliere, invece, la presenza di El Shaarawy nel tridente. Una decisione che De Rossi prenderà solo a ridosso del match perché qualora giocasse a tre ci sarebbe Smalling nell'undici titolare, rinunciando così al Faraone. Una rosa che il tecnico romanista definisce "da Champions League", ritenendo "inaccettabile" che l'ultima partita nella massima competizione europea sia stata quella contro il Porto quando in campo c'era ancora il capitano giallorosso. E l'obiettivo è tornarci, come non importa. Se attraverso l'Europa League, il campionato o un ranking che potrebbe addirittura regalare la quinta italiana in Champions. Un traguardo dal quale passa anche il futuro dell'allenatore perché "io sono qui per farmi valutare in vista di maggio", assicura De Rossi che intanto ai suoi tifosi vuole regalare l'ennesima notte felice per il 50° sold out dell'Olimpico.

De Zerbi: 'A Roma per fare la storia del Brighton'

are l'impresa all'Olimpico per invertire la rotta: ci prova il Brighton di Roberto De Zerbi, avversario della Roma domani sera nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Una sfida nella sfida quella tra De Zerbi e De Rossi, non solo colleghi ma anche amici: "De Rossi credo sia nato per fare l'allenatore. Io due anni fa lo avevo indicato come uno dei grandi allenatori del futuro. Ha tutte le componenti del grande tecnico", ha spiegato il tecnico del Brighton nella conferenza stampa alla vigilia. "Daniele lo conosco bene, abbiamo parlato tanto e sono contento perché sta cambiando una squadra forte che aveva già raggiunto due finali europee - ha aggiunto - Ha dato un'impronta in poco tempo e sta raggiungendo dei risultati che non è scontato - E' sulla strada giusta per diventare un grande allenatore".

"De Rossi è un mio amico - sottolinea De Zerbi - lo rispetto prima di tutto come persona. Le nostre figlie non è un caso che siano amiche, noi due abbiamo gli stessi valori. Ho apprezzato che mi abbia definito "un genio" del calcio".

"Io non mi sento né un genio né più bravo degli altri. Non mi spaventa il lavoro e non mi manca il coraggio per fare cose che altri non fanno. Io poi vivo per il calcio. Questa forse è la differenza che mi sta facendo avere questa carriera", ha aggiunto. "La Roma è forte e ha esperienza. Noi non ne abbiamo, ma siamo qui per giocarcela. Sappiamo contro chi giochiamo e in quale stadio. Sappiamo quanto abbiamo fatto in un anno e mezzo.

Noi non giochiamo solo per raggiungere i quarti, ma perché nel nostro club stiamo scrivendo la storia. Qualcosa di impensabile anni fa".

Sul ritorno in Italia De Zerbi sottolinea come sia "un grande orgoglio soprattutto con questa squadra". "Il Brighton - ha proseguito - è una squadra che mi dà orgoglio quando giochiamo. Dopo ogni sconfitta pesante, poi, siamo sempre usciti sgomitando dalla sofferenza".

Poi parlando dell'Olimpico ha concluso: "Abbiamo giocato all'Old Trafford e vinto, vediamo domani se l'Olimpico ci intimorirà. Da italiano conosco la spinta di questo stadio. Per noi è sicuramente un esame. Credo debba darci ancora più forza giocare in uno stadio così".

Intanto dall'Inghilterra, dove si susseguono le voci sull'interessamento dei grandi club per il tecnico italiano. Il Brighton ha fissato a 14 milioni di euro la penale che dovrà pagare il club che la prossima estate vorrà strappare De Zerbi dalla panchina dei Seagulls. Secondo il Daily Telegraph, il suo attuale club è rassegnato alla sua partenza al termine dell'attuale stagione, e per questo motivo ha già stabilito la compensazione che dovrà essere corrisposta. Arrivato circa 18 mesi fa in Premier League, il contratto di De Zerbi con il Brighton scade nell'estate 2026.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA