Europa League: Sporting Lisbona - Atalanta DIRETTA e FOTO

Atalanta-Sporting Lisbona 0-0 DIRETTA e FOTO per l'andata degli Ottavi di finale di Europa League

CALENDARIO E RISULTATI



LA VIGILIA IN CASA DELLA DEA



L'ottava volta dell'Atalanta contro lo Sporting Lisbona capita nell'ottavo di finale di andata, primo grande crocevia della stagione, in mezzo a un ciclo di ferro di sette sfide in tre settimane sul fronte europeo e interno. Racimolato un solo punto nel trittico con le due milanesi e il Bologna nel mancato sorpasso al quarto posto, i bergamaschi sono chiamati alla riscossa su un campo che sono stati gli unici a violare in stagione. E' ancora il fresco il ricordo dell'uno-due Scalvini-Ruggeri lo scorso 5 ottobre, nel girone, dimezzato dal rigore di Gyokeres: "Siamo cresciuti anche a noi rispetto a quella partita, ma lo Sporting è sempre primo nel campionato portoghese. Una squadra molto forte con cui condividiamo la vocazione a fare gol", la premessa della vigilia dell'allenatore Gian Piero Gasperini. La squadra bergamasca, che ha 609 tifosi al seguito all'Alvalade, non ha quasi avuto tempo di riprendersi dal ko casalingo con Thiago Motta: "Ci siamo rivisti lunedì pomeriggio e c'è l'unico allenamento in programma alla vigilia allo stadio di Lisbona. Il recupero tardivo con l'Inter ci condiziona, costringendoci alla quarta partita importante in meno di 11 giorni: avremmo voluto arrivare più pronti, ma ci siamo conquistati questa occasione e ci teniamo a qualificarci ai quarti", ragiona il tecnico nerazzurro.

La regola ferrea è che contro le difese a tre si attacca con altrettanti uomini, quindi Koopmeiners dalla trequarti passa a destra con Lookman dall'altra parte e De Ketelaere al centro favorito su Scamacca, autore insieme a Edwards dell'1-1 a Bergamo del 30 novembre scorso: "Sta allargando il raggio d'azione, deve solo togliersi di dosso la pressione che gli mettono dall'esterno con aspettative da grande campione". La certezza, mentre il posto a destra di Holm non pare così al sicuro dalla concorrenza di Zappacosta, è il ritorno da titolare di Ederson in mezzo a fianco di De Roon: "Non dobbiamo aspettarci lo stesso avversario del girone, ha un attacco molto rapido con giocatori dal passo veloce come Edwards e serve una grande concentrazione innanzitutto in difesa. Con Gasperini sto migliorando molto, corro sempre più forte", le parole del brasiliano. La novità molto relativa è il ritorno tra i pali di Musso, portiere di coppa tranne col Rakow e in panchina dopo il 3-2 di campionato dell'andata al Milan il 9 dicembre: "Gioca Juan, un ragazzo molto positivo e serio che si impegna molto. Ho fatto la scelta su Carnesecchi e per lui s'era ventilata la possibilità di un trasferimento a gennaio che non è andato in porto", chiude Gasperini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA