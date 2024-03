Serie A: Empoli-Cagliari 0-1 e Frosinone-Lecce 1-1 LA CRONACA

Empoli-Cagliari 0-1 e Frosinone-Lecce 1-1 LA CRONACA

Frosinone-Lecce 1-1 Rete di Walid Cheddira. L'attaccante del Frosinone sfrutta un'uscita goffa di Falcone e riesce a sbloccare il risultato nell'ultimo minuto del primo tempo. Al 61' autorete di Michele Cerofolini, Krstovic si presenta dal dischetto e colpisce il palo, ma la sfera sbatte sulla spalla di Cerofolini ed entra in porta.

Empoli-Cagliari 0-1 Al 69' Rete di Jankto. Passa il Cagliari grazie al primo gol stagionale di Jankto. Zappa sguscia sulla corsia di destra e serve in mezzo per Nandez, che calcia di prima ma trova un gran riflesso di Caprile che non può però nulla sulla conclusione seguente di Jankto.

