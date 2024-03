Serie A: Atalanta-Bologna 1-2, rossoblù quarti 

Atalanta-Bologna 1-2 La cronaca

Atalanta-BOLOGNA 1-2 al 61'! Rete di Lewis FERGUSON! Il centrocampista scozzese si fa trovare prontissimo sulla respinta della difesa nerazzurra: conclusione precisa che si infila nell'angolino basso alla destra di Carnesecchi.

Atalanta-BOLOGNA 1-1 al 58'! Rete di Joshua ZIRKZEE! L'attaccante olandese risulta chirurgico dagli undici metri spiazzando un incolpevole Carnesecchi.

ATALANTA-Bologna 1-0 al 28'! Rete di Ademola LOOKMAN! Ottimo movimento di De Ketelaere che libera Zappacosta, il laterale nerazzurro incrocia di destro e trova una respinta imprecisa di Skorupski su cui interviene Lookman, lesto nel tapin vincente.

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, gli emiliani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Dea in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1962 e il 1963 con Fulvio Bernardini allenatore; l’ultima volta che invece i rossoblù hanno registrato almeno tre clean sheet di fila contro i nerazzurri nel massimo campionato risale al periodo tra il 1977 e il 1979 (quattro in quel caso).

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners - De Ketelaere, Lookman.

Formazione BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler - Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye - Zirkzee.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA