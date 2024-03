Udinese-Salernitana finisce 1-1 LA CRONACA

Rete di Loum Tchaouna Il francese riceve da Maggiore sul vertice sinistro dell'area dell'Udinese, rientra sul mancino e calcia splendidamente a giro dal limite dell'area, pescando l'angolino.

Il risultato si sposta sull'1-1! Rete di Hassane Kamara Thauvin crossa al centro dell'area per l'ivoriano, che pareggia la partita con una bellissima rovesciata. Primo gol in Serie A per il classe '94.





