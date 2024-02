Serie A: In campo Juventus-Frosinone 2-2 LA DIRETTA

In campo Juventus-Frosinone 2-2 LA DIRETTA

Juventus-Frosinone 2-2, al 32' ancora in rete Dušan Vlahović.

Juventus-Frosinone 1-2, al 27' in rete Marco Brescianini.

Juventus-Frosinone 1-1, al 14' pareggia Walid Cheddira. Cross perfetto di Zortea dalla destra, Cheddira sfila in area tra quattro avversari e buca Szczesny con un colpo di testa tanto forte quanto preciso. Troppo morbida la Juventus in questa situazione.

Juventus-Frosinone 1-0, al 3' rete di Dušan Vlahović. Lancio di Gatti per la profondità di McKennie, il quale stoppa alla grande e imbuca orizzontalmente in area per il bomber serbo. Vlahovic non tradisce con l'interno destro e firma il suo 75° gol in Serie A.

Dopo una striscia di 17 risultati utili consecutivi, la Juventus ha perso due delle ultime tre sfide di campionato ed è reduce dal pareggio (2-2) con l’Hellas Verona. In casa i bianconeri sono stati tuttavia sconfitti soltanto una volta (0-1 dall’Udinese), a fronte di ben otto vittorie e tre pari. Con 54 punti in 25 giornate, la Signora ha forse definitivamente visto tramontare il sogno Scudetto.

Il Frosinone non vince da oltre un mese: il 3-1 sul Cagliari risale infatti al 21 gennaio scorso e casualmente pure quello era un lunch match domenicale delle ore 12:30. I giallazzurri sono peraltro reduci da tre k.o. consecutivi e vantano il peggior ruolino di marcia in trasferta dell’intera Serie A: zero vittorie, tre pari e ben nove sconfitte, con 10 gol fatti e 30 subiti.

Le formazioni

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-5-2 formato da Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Daffara - Alex Sandro, Djaló - Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge - Milik, Yildiz, Iling-Junior.

Mister Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Danilo e non schiera dal primo minuto Carlos Alcaraz, come invece molti si attendevano. In attacco, a fare coppia con Dusan Vlahovic, c’è Federico Chiesa: smentita così l’ipotesi di tridente offensivo, solito 3-5-2 e Kenan Yildiz che parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde con un 3-5-2 in cui figurano Cerofolini - Romagnoli, Okoli, Lirola - Valeri, Brescianini, Mazzitelli, Harroui, Zortea - Soulé, Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Turati - Monterisi - Barrenechea, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Reinier - Baez, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck.

Mister Di Francesco opta per uno speculare 3-5-2 in cui rilancia Walid Cheddira per far coppia in attacco con Matias Soulé. A centrocampo confermatissimo il duo Brescianini-Mazzitelli, mentre il rientrante Nadir Zortea avanza a fare l’esterno nei cinque in mezzo al campo.

Le dichiarazioni della vigilia

Allegri prova a caricare i suoi. "Nel calcio ci sono questi piccoli periodi, abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere contro un Frosinone che gioca bene", dice il tecnico dei bianconeri commentando il momento della squadra e l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo quattro gare di fila a secco.

"Abbiamo fatto tre gare simili - continua alla vigilia del lunch-match di domani - che sono state Bologna in casa, a Sassuolo e a Verona: sono state partite spaccate in due, fortunatamente due le abbiamo pareggiate. Non siamo per queste partite, dobbiamo tornare ad essere più ordinati e compatti".

Eusebio Di Francesco indica la strada per cercare un risultato positivo: maggiore concretezza sotto porta e più attenzione in difesa. L'obiettivo è spezzare la serie negativa di tre sconfitte di fila. Malgrado il momento difficile l'allenatore non ha perso la fiducia. "Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ritrovare quell'aggressività che con la Roma è mancata in alcuni episodi. Non so se a Torino basterà ripetere la prestazione di domenica. La partita dovrà girare dalla nostra parte e servirà tanto cinismo. Sapevamo di poter attraversare periodi complicati ma credo che chiunque avrebbe firmato per essere adesso a 23 punti. Qualcosa prima o poi ci dovrà tornare perché meritiamo di più di quanto abbiamo raccolto"

Riproduzione riservata © Copyright ANSA