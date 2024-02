Serie A: in campo Sassuoli-Empoli 0-1 LA DIRETTA

in campo Sassuolo-Empoli 0-1 LA DIRETTA

Finisce il primo tempo. Il Sassuolo fa la partita ma le occasioni le crea l'Empoli: oltre al gol di Luperto, di testa su assist da fermo di Marin, gli ospiti colpiscono anche un palo con Cancellieri e danno sempre l'impressione di poter far male in ripartenza. Per i padroni di casa invece tanto fumo ma niente arrosto, l'unico tiro nello specchio arriva infatti, debolmente, al 47' con Pinamonti di testa su servizio di Doig.

Annullato un gol all'Empoli al 23'. Sortita offensiva dei toscani con Cancellieri che crossa di sinistro dalla destra, nessuno tocca la palla che finisce sul palo, poi Pedersen prova ad allontanarla ma centra in pieno Maleh che si gira e insacca da due passi. Aureliano annulla per fallo di mano dell'ex Fiorentina, decisione che viene confermata dalla sala VAR.

Sassuolo-Empoli 0-1, rete di Luperto all'11. Marin disegna una traiettoria perfetta su calcio da fermo, Luperto insacca di testa da pochi passi portando in vantaggio gli ospiti.

Al Mapei si affrontano due squadre con stati di forma diametralmente opposti, entrambe però in piena lotta per non retrocedere in Serie B.

I padroni di casa sono sprofondati in classifica, ottenendo una sola vittoria nelle ultime 11 gare di campionato mentre i toscani, grazie alla cura Nicola, ne hanno vinte due delle ultime cinque, periodo in cui sono oltretutto imbattuti. La gara di andata finì 4-3 per i neroverdi ma, vista la situazione delicata per entrambe, oggi potrebbe attenderci una gara più tesa e chiusa nel punteggio.

Le formazioni

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: 4-2-3-1 per gli uomini di Dionisi. Consigli - Pedersen, Ruan Tressoldi, Ferrari, Doig - Matheus Henrique, Boloca - Volpato, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Toljan, Lipani, Defrel.

Tre cambi per i neroverdi rispetto all'undici sceso in campo a Bergamo sette giorni fa. Viti lascia spazio a Ferrari al centro della difesa, Boloca torna titolare con Lipani in panchine e Volpato soffia un posto sulla trequarti a Bajrami. Sempre assente Berardi per infortunio, l'unica punta sarà il solito Pinamonti con Laurienté e Thorstvedt alle sue spalle. Sulle fasce sempre Pedersen e Doig, Ruan completa il pacchetto difensivo davanti a Consigli. In mezzo al campo, col citato Boloca, c'è Matheus Henrique.

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: Nicola schiera il 3-4-2-1. Caprile - Ismajli, Walukiewicz, Luperto - Cancellieri, Marin, Maleh, Cacace - Cambiaghi, Kovalenko - Cerri. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Niang, Bereszynski, Destro, Bastoni.

Senza lo squalificato Gyasi, Nicola schiera Cancellieri a tutta fascia sulla destra. Insieme all'assenza di Zurkowski, sostituito da Kovalenko sulla trequarti, è questa la sorpresa numero uno di giornata. L'attacco è completato da Cerri e Cambiaghi. Tra i pali c'è Caprile con Ismajli, Walukiewicz e Luperto nel trio difensivo, Marin e Maleh avranno invece il compito di filtrare e inventare a centrocampo mentre Cacace si occuperà della fascia mancina.

