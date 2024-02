Serie A: Bologna-Verona, probabili formazioni

In campo alle 20.45 Bologna-Verona DIRETTA

Il Bologna è al completo. Motta ritrova Freuler a centrocampo, che ha scontato il turno di squalifica con la Lazio e si candida per riprendere posto in mediana, al fianco di Fabbian e Ferguson, mentre in difesa corrono in tre per due maglie, nei ruoli di centrali: Beukema, Calafiori e Lucumi. Sbarcherà a Bologna Santiago Castro, attaccante 19enne prelevato a gennaio dal Velez per 12 milioni e convocato per il preolimpico dall'Argentina: l'attaccante sarà spettatore di Bologna-Verona e inizierà poi la nuova avventura.



Una gara ricca di insidie per il Verona, come ha affermato senza troppi giri di parole Marco Baroni nella conferenza stampa pre-match. "Il Bologna è una squadra in salute e che corre - ha detto l'allenatore dell'Hellas - ma lo sappiamo che non ci sono partite facili. Dovremo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna. Zirkzee? E' un giocatore di grande qualità, sta benissimo, cresce di gara in gara e sta esplodendo, sa mandare dentro, sa finalizzare, sicuramente sarà un cliente scomodo ma come del resto tutto il Bologna. Abbiamo lavorato, è stata una settimana corta e abbiamo l'obbligo di cercare punti da tutte le parti perché da qui in poi dovremo lasciarne il meno possibile". Baroni ha detto di avere "tutti a disposizione tranne Cruz", e dunque è possibile che venga riproposto il Verona che ha pareggiato al Bentegodi contro la Juventus, con il solo ballottaggio a centrocampo tra Dani Silva e Serdar.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 80 Fabbian, 8 Freuler, 19 Ferguson, 7 Orsolini, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 21 Odgaard). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno Diffidati: Saelemaekers, Calafiori Indisponibili: Soumaoro.

Verona (4-2-3-1): 1 Montipò, 38 Tchatchoua, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 32 Cabal, 25 Serdar, 33 Duda, 90 Folorunsho. 31 Suslov, 8 Lazovic, 17 Noslin. (34 Perilli, 16 Chiesa, 42 Coppola, 6 Belahyane, 19 Vinagre, 18 Centonze 21 Dani Silva, 10 Mitrovic, 9 Henry, 37 Charlys, 11 Swiderski, 99 Bonazzoli). All.: Baroni. Squalificati: nessuno Diffidati: Magnani, Dawidowicz, Folorunsho Indisponibili: Berardi e Cruz

Arbitro: Abisso di Palermo

Riproduzione riservata © Copyright ANSA