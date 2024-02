Europa League: Rennes - Milan 2-2 DIRETTA e FOTO

Rennes-Milan 2-2 in campo DIRETTA per il ritorno dei playoff di Europa League. Nella gara di andata i rossoneri hanno vinto un netto 3-0

Rennes-Milan

GOL

Al 58' Rennes-MILAN 2-2 Rete di Rafael Leao. Il portoghese parte palla al piede da centrocampo, resiste al ritorno di Seidu, salta in velocità Omari, vince il rimpallo con Mandanda e insacca a porta vuota.

Al 54' RENNES-Milan 2-1 - Gol su rigore di Bourigeaud per fallo su Terrier è atterrato in area da Kjaer

Al 22' Rennes-MILAN 1-1 Rete di Jovic. Percussione di Bennacer, cross di Theo Hernandez, Jovic incorna all'incrocio.



All'11 RENNES-Milan 1-0 Rete di Bourigeaud. Santamaria tocca fuori per Bourigeaud, destro alle spalle di Maignan.

Stefano Pioli sceglie Luka Jovic come attaccante titolare nel Milan per la sfida di ritorno contro il Rennes che vale gli ottavi di Europa League. Olivier Giroud resta almeno inizialmente in panchina pronto a subentrare. Al fianco di Jovic, che sarà squalificato per due giornate in campionato, spazio a Pulisic e Leao, tornato al gol proprio nel match di andata. A centrocampo Musah, Bennacer, Reijnders. Pioli ha chiesto al Milan di non sottovalutare il match di questa sera nonostante i tre gol di vantaggio sui francesi. Serve concentrazione per centrare la qualificazione e cancellare la brutta prova di campionato contro il Monza.

Rennes - Milan

RISULTATI



CALENDARIO

LA VIGILIA

Nessun errore, guai a peccare di superbia e adagiarsi sugli allori dopo il 3-0 dell'andata: Stefano Pioli mette in guardia il suo Milan in vista del ritorno di Europa League contro il Rennes. La missione ottavi è quasi raggiunta, serve replicare ritmo e gioco di giovedì scorso, cancellando la pessima prestazione di Monza. "Affrontiamo la partita con grande concentrazione, grande voglia di passare il turno. È chiaro che ci siamo presi un buon vantaggio, sicuro e meritato, nella partita d'andata ma è altrettanto vero che non possiamo considerarla finita", il monito di Pioli alla vigilia. Questa volta dovrebbe puntare sui titolari per essere certo di ottenere il pass. Un ritorno alle certezze dopo i tanti cambi in campionato che hanno riportato l'allenatore al centro delle critiche. "Turnover? Non mi piace per niente come termine - spiega Pioli - per me c'è la gestione della squadra e di un gruppo che dovrà giocare cinque partite in 15 giorni. Le scelte col Monza erano dettate dai dati che avevo, sulle condizioni dei giocatori. Farò delle scelte per domani come per l'Atalanta. Lavoriamo per ottenere risultati e quando non li ottieni in una grande squadra arrivano le critiche, è normale. Stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto a domenica e tutti sono in condizione di giocare". Dalla formazione tipo, però, qualcosa potrebbe cambiare. La presenza di Olivier Giroud dal primo minuto non è certa. Le due giornate di squalifica che Jovic dovrà scontare in Serie A, potrebbero far orientare Pioli verso la titolarità del serbo, visto che Giroud dovrà giocare contro l'Atalanta in una sfida delicatissima. Decisioni che dovranno tenere conto inevitabilmente anche dei prossimi impegni di campionato, dove potrebbero esserci rientri importanti: Tomori e Kalulu sono tornati ad allenarsi con il resto dei compagni seppur non partendo per Rennes. "Era da tanto tempo che non si allenavano con noi - ammette il tecnico rossonero - recuperarli sarà molto importante. Non saranno a disposizione per domani sera, casomai vediamo per domenica. Chiaro che c'era la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti". Servirà un Milan maturo e attento per ottenere gli ottavi di Europa League. Il Rennes cercherà di cambiare volto per sorprendere i rossoneri, lo ha fatto capire anche l'allenatore, Julien Stephan. "Dobbiamo pensare fuori dagli schemi, entrare in campo con un po' di follia. Se in questa partita giocheremo in modo convenzionale, molto calcolato, penso che non riusciremo a rimontare, loro saranno più forti di noi. Se cambiamo forse possiamo creare qualcosa, un'atmosfera" e Roazhon Park si annuncia una bolgia per tentare l'impresa. Mentre il Milan cercherà di fare un altro passo verso un trofeo che non ha ancora alzato e ritrovare il flow delle ultime settimane, cancellando la sfida di Monza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA