Champions: in campo Inter-Atletico 0-0 DIRETTA

In campo Inter-Atletico 0-0 DIRETTA

Formazione tipo per Simone Inzaghi che, con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Acerbi, schiera De Vrij al centro della difesa, con Darmian preferito a Dumfries sulla corsia di destra. Conferme a centrocampo e in attacco, dove non si tocca la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Due assenze, invece, per Simeone, che deve fare a meno di Azpilicueta e Lemar, mentre Morata recupera, ma soltanto per la panchina. Gimenez vince il ballottaggio con Savic in difesa, con Molina e Lino sulle due fasce, mentre resta almeno inizialmente fuori Riquelme. Come già accaduto nell'ultimo match contro il Las Palmas, è Llorente ad affiancare Griezmann in attacco.

Le formazioni

L'Atletico Madrid si schiera in campo con il 3-5-2: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Llorente, Griezmann. A disposizione: Moldovan, Antonio Gomis, Gabriel, Depay, Correa, Savic, Riquelme, Vermeeren, Morata, Reinildo, Barrios.

L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Stankovic, Sanchez.

