Serie A: Roma coraggiosa, la rimonta dell'Inter è implacabile

All'Olimpico l'Inter batte la Roma 4-2 LA CRONACA nel match delle ore 18 della 24esima giornata di Serie A

GOL

al 90'+3 Roma-INTER 2-4 - Gol di Bastoni per i nerazzurri

al 56' Roma-INTER 2-3 - Gol di Angelino per il vantaggio degli ospiti

Al 49' Roma-Inter 2-2 - I nerazzurri pareggiano con Thuram

Al 44' ROMA-Inter 2-1 - Il faraone El Shaarawy porta in vantaggio gli uomini di De Rossi. Esplode l'Olimpico

Al 28' ROMA-Inter 1-1 - Mancini pareggia per i giallorossi

Al 17' Roma-INTER 0-1 - Nerazzurri in vantaggio con una rete di Acerbi. Il gol assegnato dopo la convalida del Var

CLASSIFICA



RISULTATI

La pressione coraggiosa della Roma, contro la solida sicurezza dell'Inter. Al termine di una partita di rara intensità, ha prevalso la seconda. Daniele De Rossi incassa il primo ko della sua gestione, ma esce tra gli applausi dell'Olimpico di fede giallorossa che, pur nel 2-4 finale, sa di aver visto una squadra che può puntare in alto. L'Inter dimostra perché è meritatamente in testa alla Serie A riuscendo a rimontare dopo essere stata rimontata, senza mai perdere lucidità, soprattutto grazie ad una ripresa perfetta. Ed ora i punti di vantaggio sulla Juventus sono 7, con una partita da recuperare.

Roma vs Inter

Dopo settimane di siccità, Giove Pluvio sceglie di inondare il prato dell'Olimpico, aggiungendo pathos alla sfida. Inzaghi, squalificato, non è in panchina (al suo posto Farris), ma l'Inter è la sua, la stessa che ha battuto i bianconeri. Nel 4-3-3 De Rossi in difesa dà ancora fiducia al giovane Huijsen. Nemmeno un minuto e la Roma, spavalda, si presenta in area: El Shaarawi costringe Sommer alla deviazione in angolo. I nerazzurri, superata la prima sorpresa, ragionano per rispondere col palleggio al pressing a tutto campo dei tarantolati avversari. Anche l'Inter si affaccia dalle parti di Rui Patricio: il sinistro di Calhanoglu è deviato in corner da un difensore. Il 17' non porta bene alla Roma. l'Inter passa con un colpo di testa di Acerbi, involontariamente servito dal tentativo di respinta di Lukaku su una palla spiovente dall'angolo. Prima di poter gioire i nerazzurri devono però attendere il parere di Guida, chiamato dal Var a valutare una possibile interferenza di Thuram su Rui Patricio. Ma per l'arbitro è tutto regolare.

E' la serata dei difensori centrali e c'è gloria anche per quello della Roma, sempre di testa. Al 28', con una punizione dalla trequarti Pellegrini pesca nell'area piccola Mancini che batte Sommer, complice la difesa interista, per una volta distratta. Rarissimi i momenti di pausa in un primo tempo emozionante ed al 40' Lautaro lancia Dimarco. Il suo diagonale è impreciso e Rui Patricio guarda il pallone uscire innocuo. Il contropiede vincente lo pesca la Roma, al 45': ancora Pellegrini, questa volta serve sulla sinistra El Sharaawi. Il sinistro del 'Faraone' prima sbatte all'incrocio dei pali, poi sul palo opposto e Sommer si ritrova il secondo pallone alle spalle. Non gli accadeva in campionato dall'ottobre 2023: Inter-Bologna 2-2. La Roma l'ha ribaltata, l'Olimpico è una bolgia fradicia ed in tumulto. I 22 dello splendido primo tempo meritano la conferma. Il primo acuto della ripresa è di Calhanoglu, punizione bloccata da Rui Patricio.

E' il segno che l'Inter non si dà per vinta ed al 4' agli ospiti costruiscono il 2-2: palla inattiva battuta in fretta a centrocampo, Calhanoglu a Barella che apre sulla destra per Darmian. Cross rasoterra a centro area e deviazione letale di Thuram. Lukaku e Dybala cercano di scuotere la Roma, che si sta facendo schiacciare. Ma l'Inter dominante è tornata e prima Thuram costringe Angelino all'autogol nel tentativo di anticiparlo sul cross di Mkhitaryan, quindi Pavard coglie la base del palo. De Rossi vede stanchezza tra i suoi e toglie Cristante (problema fisico) e Angelino per Bove e Spinazzola. Sommer sradica la palla dai piedi di Lukaku lanciato a rete. Entra Baldanzi per El Shaarawy e l'ex Empoli accarezza subito l'esterno della rete nerazzurra. L'Inter all'Olimpico ha sofferto, ha rischiato, ma a tempo scaduto chiude i giochi con Bastoni, che finalizza un bel contropiede e, probabilmente, consegna lo scudetto alla sua squadra.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA