Serie A: Roma-Inter 1-1 DIRETTA e FOTO

In campo all'Olimpico Roma-Inter 1-1 DIRETTA per la 24esima giornata di Serie A

GOL e MOMENTI CLOU

Al 28' ROMA-Inter 1-1 - Mancini pareggia per i giallorossi

Al 17' Roma-INTER 0-1 - Nerazzurri in vantaggio con una rete di Acerbi. Il gol assegnato dopo la convalida del Var

Sugli spalti ad assistere al match allo stadio Olimpico ci sono anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ct della nazionale, Luciano Spalletti. I due sono arrivati insieme un'ora e mezzo prima della partita accompagnati dall'avvocato della Federcalcio, Giancarlo Viglione. Protagonista assoluto il ct con foto e autografi insieme ai tifosi che entravano allo stadio per la partita.

LA VIGILIA

Obiettivo allungare in vetta e mettere pressione alle dirette rivali. L'Inter parte per Roma mettendo nel mirino il potenziale +7 sulla Juventus, che scenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese, nell'ultimo big match che gli uomini di Simone Inzaghi disputeranno in trasferta in questa stagione. All'Olimpico di fronte però ci sarà non solo una squadra dal ritrovato entusiasmo dopo l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina, ma anche un ex dal dente particolarmente avvelenato come Romelu Lukaku, che vuole rifarsi dopo la prestazione incolore dell'andata a San Siro. Una trasferta particolarmente insidiosa, quindi, con Inzaghi che dovrà assistere alla gara dalla tribuna dopo il cartellino giallo nella sfida con la Juventus che ha portato alla squalifica per il tecnico.

