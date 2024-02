Serie A: In campo Fiorentina - Frosinone 4-1 DIRETTA

Fiorentina-Frosinone 4-1

LA DIRETTA

In campo per l'anticipo di pranzo della 24esima giornata di Serie A

Al 66' Gol di Luca Mazzitelli del Frosinone

Al 53' Rete di Nico Gonzalez. Eurogol del numero 10 viola. Cross dalla destra, palla che viene respinta e arriva al limite dell'area. Duncan s'inventa una splendida sponda aerea per Gonzalez, il quale si coordina al meglio e, da posizione defilata, trova un mancino al volo a incrociare sotto la traversa.

Al 43' Terza rete per la Fiorentina con Lucas Martinez Quarta. Angolo calciato benissimo da Biraghi, palla che spiove sul secondo palo e il centrale difensivo della Viola incorna perfettamente tra tre avversari. Traversa linea, ma la goal-line technology conferma la bontà della rete.

Al 19' minuto secondo gol della Fiorentina. Rete di Jonathan Ikoné. Debordante l'esterno viola. Nico Gonzalez recupera palla e serve Duncan centralmente. Quest'ultimo allarga per Ikoné, il quale rientra praticamente dal vertice destro dell'area avversaria e, complice una deviazione sul suo mancino, batte un incolpevole Turati.

Al 16' minuto rete di Andrea Belotti. Sfuriata strepitosa di Ikoné sulla destra: salta due avversari, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone su cui il Gallo si coordina perfettamente in spaccata nell'area piccola, per battere Turati sul secondo palo.

