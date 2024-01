Bis di De Rossi, la Roma vince 2-1 a Salerno CRONACA e FOTO

La Roma espugna l'Arechi e batte la Salernitana 2-1 CRONACA nel Monday night che ha chiuso la 22esima giornata di campionato. Per De Rossi è la seconda vittoria su due partite da nuovo allenatore dei giallorossi che ora in classifica sono quinti. I granata fanalino di coda. "All'intervallo ho detto che il nostro possesso palla era lento e dovevamo andare a cercare di rompere la linea difensiva, cercando il buco e aggredendo come gli avvoltoi. Bisogna lavorare per capire i momenti della partita, quelli del gioco e comportarsi da grande squadra. Solo così possiamo vincere le partite. Possiamo parlare di schemi, moduli, alla fine sono i duelli a deciderla. Tutto il resto è filosofia, se i ragazzi non vincono i duelli è colpa mia. Devono capire quando la giocata può essere tentata oppure no, poi i duelli li vinceranno perché sono forti". Così Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla Roma a Salerno.

I GOL

Al 70' SALERNITANA Roma 1-2 Rete di Grigoris Kastanos. Tchaouna con il cross dalla sinistra, inserimento con i tempi giusti per il neo entrato che insacca di testa!

Al 66' Salernitana - ROMA 0-2 Rete di Lorenzo Pellegrini. Ripartenza della Roma, tacco di Dybala per Karsdorp che mette al centro: facile per il capitano insaccare il raddoppio.

Al 51' Salernitana - ROMA 0-1 Rete su Rigore di Paulo Dybala. Glaciale la Joya dagli undici metri: Ochoa a sinistra, pallone a destra.

La Roma soffre ma a Salerno riesce a conquistare la seconda vittoria della gestione De Rossi. Tre punti che danno vigore alla rincorsa Champions dei giallorossi. Alla Salernitana, invece, non basta l'ennesima prestazione convincente per smuovere la classifica. Inzaghi sorprende De Rossi e nel primo tempo riesce ad imbrigliare la manovra dei giallorossi che, nonostante il possesso palla, non riescono mai a concludere nello specchio della porta. Basic e Maggiore fanno diga in mezzo al campo, Sambia e Bradaric sprintano sulle corsie esterne, mettendo in difficoltà la Roma.

I giallorossi provano ad affidarsi alle imbucate per Lukaku che viene sorvegliato a vista da Gyomber e Daniliuc (in campo ma con la valigia pronta, direzione Salisburgo), bravi a chiudere ogni spazio al numero 90 giallorosso. La Salernitana è più viva e, a cavallo della mezzora, si rende pericolosa in almeno tre circostanze. Bradaric (30') ci prova con un tiro dal limite che viene respinto da Rui Patricio. Due minuti dopo è Tchaouna ad avere sui piedi la palla del possibile 1-0 ma da buona posizione calcia debole tra le braccia del portiere giallorosso. Al 35' è Candreva a calciare dal limite con la sfera che si perde di poco alta.

Nei minuti finali del primo tempo la partita s'incattivisce e ne fanno le spese Pierozzi e Pellegrini, entrambi ammoniti per gioco falloso. La ripresa, però, si apre subito con un episodio in favore dei giallorossi: Maggiore tocca con la mano un colpo di testa di Mancini, Di Bello vede la deviazione ed indica il dischetto. Dagli undici metri Dybala è di ghiaccio e, alla prima occasione, porta avanti la squadra di De Rossi. Sull'1-0 la Salernitana ha sùbito la palla del pari ma Simy, da ottima posizione, colpisce di testa alto. Dybala sale in cattedra e al 22' mette lo zampino sull'azione del 2-0: Karsdorp crossa dalla destra, Pellegrini prende il tempo alla difesa e da due passi deposita la sfera in fondo al sacco. La squadra di Inzaghi non molla e al 25' riesce ad accorciare le distanze con Kastanos che raccoglie un cross dalla sinistra di Tchaouna e di destra riapre il match. Il gol regala un quarto d'ora di speranze alla Salernitana che schiacciano nella propria area di rigore la Roma ma senza riuscire a pareggiare. All'Arechi è festa giallorossa, i campani restano ultimi e distanti sei punti dalla salvezza.

