Serie A: Monza-Sassuolo 0-0 e Verona Frosinone 0-0 DIRETTA e FOTO

Monza-Sassuolo 0-0 e Verona-Frosinone 0-0

Al 22' gol annullato al Monza per fuorigioco di Dany Mota. Si resta sul risultato di 0-0

Monza-Sassuolo: la sfida

Il Monza arriva dalla pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0, il Sassuolo approda invece al match di oggi dopo dopo la sconfitta con la Juventus di due settimane fa dopo aver saltato la 21a giornata a causa dell'impegno del Napoli in Supercoppa.

Il Monza è soltanto una delle due squadre, insieme al Livorno (due sconfitte su due), contro cui il Sassuolo non ha mai vinto in Serie A: due successi brianzoli e un pareggio in tre precedenti nel massimo campionato.

Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sei partite contro squadre lombarde in Serie A (tra queste due ko proprio con il Monza): l’unica eccezione è la vittoria per 2-1 in casa dell’Inter nel torneo in corso (27 settembre).

Verona-Frosinone: la sfida

Il match del ''Bentegodi'' oppone i padroni di casa, in piena lotta per non retrocedere con 17 punti, agli ospiti, che stazionano posizione tranquilla con 22 punti all'attivo.

Gli scaligeri sono reduci dal ko in casa della Roma mentre i ciociari hanno ritrovato il successo battendo il Cagliari tra le mura amiche.

Monza-Sassuolo: le formazioni

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - D’Ambrosio, Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Akpa Akpro, Ciurria - Colpani, Carboni - Mota. All. Palladino.

Panchina Monza: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Carboni, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Bondo, Colombo, Djuric, Zerbin, Maldini.

Le scelte di Palladino: non esordiscono dal 1' Djuric e Zerbin che vanno in panchina. Giocano Ciurria e Birindelli sulle fasce, mentre Mota parte titolare nel ruolo di centravanti con Carboni e Colpani alle sue spalle.

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Pedersen, Ferrari, Tressoldi, Doig - Boloca, Matheus Henrique - Castillejo, Thorstvedt, Laurientè - Pinamonti. All. Dionisi.

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Viti, Racic, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide.

Le scelte di Dionisi: nel Sassuolo c'è Castillejo sulla fascia destra al posto dell'infortunato Berardi. In difesa c'è l'esordio dal 1' di Doig sulla corsia di sinistra, mentre al centro preferiti Ferrari e Tressoldi ad Erlic.

Verona-Frosinone: le formazioni

FORMAZIONE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Duda, Serdar - Folorunsho, Suslov, Lazovic - Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Tavsan, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Matheus, Coppola, Mboula, Bonazzoli.

Baroni punta su Noslin centravanti dopo la cessione di Djuric; alle sue spalle la batteria di trequartisti composta da Folorunsho-Suslov-Lazovic.

FORMAZIONE FROSINONE (4-3-3): Turati - Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini - Barrenechea, Bourabia, Harroui - Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira.

Di Francesco è alle prese con diverse indisponibilità: Gelli e Brescianini adattati come terzini; Kaio Jorge al centro dell'attacco con Cheddira che inizia dalla panchina.

La vigilia. Palladino: assurdo parlare di crisi del Monza

Il mercato del Monza è chiuso. Lo dice Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia della partita con il Sassuolo, rispedendo anche al mittente le ipotesi di crisi della sua squadra dopo il ko con l'Empoli. "Ci siamo completati, son contento della rosa. Ora abbiamo una squadra più completa per caratteristiche. Djuric è un attaccante di peso, ci consente di fare manovra e con lui si può pensare anche a soluzioni tattiche diverse e che non avevamo", spiega l'allenatore dei brianzoli. Palladino parla anche degli altri nuovi arrivi. "Zerbin è molto duttile, come esterno di centrocampo, si è subito messo a disposizione, mi piace molto, può fare anche il trequartista di sinistra. Popovic ha fatto un percorso diverso e non ha ritmo gara". Quanto alla presunta crisi, il tecnico definisce "assurdo parlare di questi argomenti, le ultime quattro abbiamo pareggiato a Napoli e vinto a Frosinone. A Empoli abbiamo sbagliato, ma guardo i numeri: siamo a otto punti dalla salvezza e abbiamo un punto in meno dello scorso campionato, il calcio ha memoria corta - aggiunge -. Conosco un solo modo per zittire chi dice queste cose: il lavoro quotidiano, per cercare di uscire da un momento, chiamiamolo così, negativo. Ma senza drammi. Chi vuole il male del Monza cerca di vedere il bicchiere mezzo vuoto, io guardo il bicchiere mezzo pieno".

