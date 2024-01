Serie A: in campo Genoa-Lecce 0-1 DIRETTA

In campo Genoa-Lecce 0-1 DIRETTA CLASSIFICA RISULTATI

Genoa-Lecce 0-1 al 31'. Rete di Krstović! Gendrey in zona trequarti tocca d'esterno liberando Krstović che non ci pensa due volte e calcia dal limite dell'area: deviazione decisiva di Vasquez che fa terminare la palla verso il palo di sinistra, dove Martinez non può arrivare.

Il Lecce sbaglia un rigore al 18'con Krstović. Rigore piazzato di forza verso sinistra, ma Martinez è bravissimo ad intuire e a respingere.

FORMAZIONI

Il Genoa scende in campo con un 3-5-1-1: Martinez – De Winter, Bani, Vogliacco – Spence, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Vasquez – Gudmundsson – Retegui.

Gilardino schiera Gudmundsson libero alle spalle di Retegui, con l’islandese libero di svariare su tutto il fronte d’attacco. A centrocampo ci saranno Thorsby e Strootman di fianco a Malinovskyi, con quest’ultimo che spesso si porterà presumibilmente in zona trequarti. Larghi sulle fasce ci saranno Spence e Vasquez. La difesa verrà guidata da Bani, affiancato da Vogliacco e De Winter. In porta Martinez.

Il Lecce risponde con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Kaba, Ramadani, Oudin – Almqvist, Krstovic, Sansone.

D’Aversa conferma la formazione pronosticata nei giorni scorsi. Tra i pali ci sarà Falcone, con la difesa a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Sulla linea di centrocampo ecco il trio Kaba, Ramadani e Oudin. In avanti ci saranno Almqvist e Sansone ai fianchi di Krstovic.

