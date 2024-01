Piantedosi: "Insulti a Maignan episodio esecrabile, i responsabili paghino'

Gli insulti al portiere del Milan Maignan a Udine rappresentano "un episodio esecrabile dal quale va presa una netta distanza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Campobasso sottolineando che "la sanzione sportiva è importante ma non esaurisce il problema". E' necessaria, dice infatti il titolare del Viminale, "una riflessione" con il ministro Abodi, per "una ripresa in considerazione del tema". "Confido - conclude Piantedosi - che attraverso le immagini delle telecamere "si possa arrivare a individuare" i responsabili degli insulti, "perché è giusto che siano chiamati a rispondere personalmente".

Inserire didascalia

"L'eventuale Daspo delle autorità giudiziarie ha una durata limitata, noi invece lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio". Lo ha reso noto il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, in merito ai responsabili degli insulti a Mike Maignan, sabato sera. "Siamo convinti che si tratti di non più di due o tre persone - ha precisato -. Non ci sono stati cori: ce lo hanno confermato sia l'arbitro, sia la Procura federale. In ogni caso, non importa il numero: fosse anche uno soltanto, resta una cosa gravissima".

"Al Bluenergy Stadium, tra interno ed esterno, ci sono oltre 300 telecamere - ha aggiunto Collavino - nelle prossime ore contiamo di circoscrivere la situazione alla porzione di curva appena dietro la porta, disponiamo anche di audio". Passaggio finale sulla società e sulla tifoseria: "Noi siamo da sempre multirazziali e multietnici. Dopo la sentenza Bosman, l'Udinese si è caratterizzata per allestire una squadra con calciatori di nazionalità diverse e per questo siamo stati anche criticati. Siamo un esempio di inclusione e tolleranza e anche la regione Friuli Venezia Giulia ha manifestato questi principi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA