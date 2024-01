Supercoppa: Napoli-Fiorentina 0-0 DIRETTA e FOTO

Napoli-Fiorentina 0-0 DIRETTA e FOTO in campo allo stadio Al -Awwal di Riad, in Arabia Saudita, per la prima semifinale della Supercoppa italiana. L'altra sfida è tra Inter e Lazio in programma il 19 gennaio sempre nella capitale del paese del Golfo Persico

LA VIGILIA

"E' vero che fu una brutta sconfitta a ottobre contro la Fiorentina. Ho rivisto il match in questi giorni per capire cosa possiamo fare di diverso". Lo ha detto alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina il tecnico del Napoli Walter Mazzarri riferendosi al match con i viola perso 3-1 in casa dagli azzurri l'8 ottobre, quando c'era Garcia in panchina. "Ovviamente - ha detto Mazzarri - non parlo dell'ex tecnico che è un collega che rispetto. Capisco però che per una squadra che ha vinto lo scudetto ogni ko successivo è un episodio sanguinoso da vivere. Sto cercando di capire cosa si può fare domani e per questo penso anche al modulo della squadra, per ovviare a certe cose che ho visto in quella partita in cui ho visto una grande prestazione della Fiorentina che non ha dato punti di riferimento, mentre il Napoli ha sofferto. Per questo cerco di fare cose diverse". "E' vero che abbiamo provato qualcosa di diverso settimane fa - ha aggiunto il tecnico del Napoli - per cambiare modulo durante la partita ma per cambiare totalmente in avvio di match ci vuole tempo e lavoro. Vedremo domani, ma giocheremo in avvio come abbiamo giocato nelle ultime partite". Sull'infermeria azzurra, in particolare con pochi centrocampisti, Mazzarri ha detto che "Cajuste al contrario di quello che avevo pensato dopo il match con la Salernitana non ha forte infortunio, sono rimasto contento. Oggi prova e dovrebbe farcela a giocare. Zielinski anche sta meglio e lo valutiamo in allenamento oggi. Demme ha invece uno stiramento al gemello, infortunio non gravissimo ma ieri non si è allenato ed è difficile che sia a disposizione".

"E' già una vittoria essere qui, insieme a grandi squadre, siamo fieri e orgogliosi, giocheremo liberi di testa e faremo di tutto per mettere in difficoltà il Napoli e raggiungere la finale". Così Vincenzo Italiano presentando a Riad la semifinale di Supercoppa contro la formazione partenopea. "Vero che in campionato abbiamo vinto al Maradona ma da quella partita è passato tanto tempo e sono accadute tante cose - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - La sfida sarà tutta un'altra storia. L'obiettivo è lo stesso per tutti, raggiungere la finale e arrivare a giocarci questo trofeo. Se Nico Gonzalez sarà disponibile? Si è allenato in gruppo oggi solo per una ventina di minuti, è guarito ma non può essere ancora pronto e lo stesso vale per Dodò". Insieme a Italiano ha parlato Nikola Milenkovic, uno dei veterani della squadra: "Non ci sentiamo favoriti, il Napoli è la squadra campione d'Italia in carica, però siamo molto carichi, ambiziosi e abbiamo fame".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA