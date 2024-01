Serie A: in campo Juventus-Sassuolo 2-0 diretta

In campo Juventus-Sassuolo 2-0 DIRETTA

Al 76' Weah spreca. Azione insistente di Kostic sulla sinistra, con l'esterno bianconero che arriva sul fondo e crossa lungo verso il secondo palo dove Chiesa finta il tiro e appoggia al centro per Weah: l'americano, dal limite dell'area piccola, calcia altissimo.

Al 63' Grandissima parata di Szczesny. Contropiede micidiale del Sassuolo dopo il calcio d'angolo battuto dalla Juve, con Berardi che avanza fino al limite dell'area e calcia con il mancino verso il palo di sinistra: il portiere polacco si stava tuffando verso il palo opposto ma con un colpo di reni cambia traiettoria e devia con i guantoni in calcio d'angolo.

Al 53' Berardi vicinissimo al palo. Laurientè converge da sinistra verso il centro, serve poi Berardi tutto solo al limite dell'area, spostato sulla destra. Il numero 10 la sistema sul sinistro e calcia con il collo verso il palo di destra, mettendola fuori di poco con Szczesny immobile.

Fine del primo tempo

Si conclude con il doppio vantaggio della Juventus grazie alla doppietta di Vlahovic la prima frazion di gioco. La partita si sblocca al 15esimo quando il numero 9 riceve al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia a giro sotto la traversa, dove Consigli non è perfetto e non riesce a respingere la conclusione. Il raddoppio arriva al 37esimo, con l'attaccante serbo che pennella direttamente da punizione, mettendo la palla all'incrocio dei pali.

Vlahovic scatenato questa sera: l'attaccante della Juventus è andato più volte alla conclusione, oltre a difendere bene il pallone e a far salire la squadra in situazioni di contropiede. Bene anche Yildiz, che nel corso del primo tempo ha causato più di qualche pensiero alla retroguardia neroverde. Fatica, invece, il Sassuolo a trovare spazi in fase offensiva, con la retroguardia bianconera fin qui quasi perfetta.

JUVENTUS-Sassuolo 2-0 al 37'. Rete di Vlahović. Punizione battuta alla perfezione dal numero 9, con la palla che supera la barriera, viaggia verso l'incrocio dove colpisce la traversa e finisce in rete.

JUVENTUS-Sassuolo 1-0 al 15'. Rete di Vlahović. Palla giocata male dal Sassuolo in uscita con Ferrari che consegna a Rugani, il quale tocca nella zona di centrocampo per Locatelli che a sua volta lancia sulla fascia destra Miretti: il centrocampista della Juve serve Vlahovic al limite dell'area, il quale se la sistema sul mancino e calcia forte sotto la traversa, battendo Consigli.

