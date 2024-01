Roma: Mourinho esonerato, De Rossi é il nuovo allenatore DIRETTA

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024", lo comunica il club giallorosso con una nota sul proprio sito. "Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell'AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l'ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione", hanno affermato Dan e Ryan Friedkin.



La Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito. "Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso", hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.

"Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato - dicono ancora Dan e Ryan Friedkin nel comunicato di congedo dello Special One - Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro". La nota poi conclude: "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve".

13:23 - Mourinho saluta tifosi Roma, 'Grazie per questi anni'

"Grazie a voi per questi due anni". Le parole di José Mourinho nel lasciare Trigoria a bordo della sua auto. Il tecnico, esonerato questa mattina dalla Roma, ha salutato prima i calciatori e poi i dipendenti nel centro sportivo. All'uscita ha trovato una cinquantina di tifosi che gli hanno chiesto un'ultima foto e lo hanno ringraziato per la vittoria in Conference.

12:45 - Trigoria blindata, volantini contro Friedkin

E' una Trigoria blindata quella che stamattina ha accolto la notizia dell'esonero di José Mourinho. Due i camioncini della polizia su Piazzale Dino Viola (riempita di volantini contro i Friedkin proprietari del club), ma ancora pochi sono i tifosi fuori dal centro sportivo giallorosso. Ma c'è il timore che possano crescere con il passare delle ore. Il tecnico portoghese è ancora dentro Trigoria, dove sta salutando alcuni dei calciatori presenti (tra questi Gianluca Mancini) e i dipendenti. L'allenamento, inizialmente previsto per la mattina, è stato spostato alle 17 del pomeriggio con l'obiettivo della proprietà di farlo dirigere già al nuovo allenatore (proseguono i contatti con De Rossi). Al centro sportivo è arrivata anche la Ceo giallorossa, Lina Soulouokou.

12:32 - Gasparri, Mourinho? E' un condottiero, mi spiace

"L'esonero di Mourinho mi rattrista, le società guardano i risultati, guardano tutto, ma Mourinho è uno che gestisce sentimenti popolari ed è riuscito a riempire lo stadio, a suscitare emozioni. Il calcio è fatto di bilanci, di risultati, ma anche di passioni e, sul fronte delle passioni, Mourinho resta un leader irragiungibile". Lo ha detto il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, fuori da Montecitorio. "Mi spiace perché Mourinho è un condottiero", ha aggiunto Gasparri.

12:20 - Esonero Mourinho, sei le panchine saltate in Serie A

Con l'esonero di Jose Mourinho salgono a sei le panchine saltate in Serie A. Il tecnico portoghese si aggiunge ad una lunga lista di allenatori italiani e stranieri. Il primo della lista in ordine temporale è Paolo Zanetti: è stato esonerato dall'Empoli lo scorso 19 settembre e sostituito da Andrea Andreazzoli. Il portoghese Paulo Sousa, invece, è stato sollevato dall'incarico alla Salernitana il 19 ottobre; al suo posto è arrivato Filippo Inzaghi. Lo scorso 24 ottobre è finita l'avventura di Andrea Sottil in panchina ad Udine: l'allenatore è stato sostituito da Gabriele Cioffi. Il Napoli ha detto addio a Rudi Garcia il 14 novembre per prendere al suo posto Walter Mazzarri. Ieri Andrea Andreazzoli, che a sua volta aveva sostituito Zanetti ad Empoli, ha dovuto lasciare la panchina dei toscani affidata dal club a Davide Nicola. Oggi la fine del matrimonio tra la Roma e il portoghese.





12:00 - Post su 'X' con foto Conference di Mourinho è un fake

Il post su X con "Arrivederci, Roma" e la foto della Conference League vinta a Tirana è di un profilo fake di José Mourinho. Il post, subito dopo la notizia dell'esonero, ha fatto in pochissimo tempo il giro del web traendo in inganno tutti, avendo la spunta blu che caratterizza i profili certificati. Soltanto successivamente nella bio del profilo è comparsa anche la scritta "I'm not José Mourinho", ovvero "Io non sono José Mourinho".

11:15 - Tifosi divisi 'una coltellata', 'ora Conte'

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. "Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo", scrive Valentina su X, ma c'è anche chi come Lorenzo non condivide la tempistica della scelta dei Friedkin: "Cambiare allenatore durante la stagione è sempre un grave errore. Il ciclo di Mourinho era finito ma bisognava aspettare giugno anche per rispetto di chi ci ha portato in vetta in Europa". C'è poi chi pensa già al futuro e in tanti, anche sotto il post di addio di Mourinho, scrivono "ora portateci Conte". In realtà la proprietà, proprio in queste ore sta intensificando i contatti con Daniele De Rossi, come sostituto dello Special One. Non sfuggono alle critiche i proprietari della Roma. "Vergognatevi per la miseria che avete consegnato a Mourinho in questi anni", scrive Gianluca su Instagram.





11:05 - Arabia o ancora Premier, in Inghilterra è toto-futuro Mourinho

Grande risalto sulla stampa britannica per l'esonero di Josè Mourinho: la BBC ha dedicato una pagina in aggiornamento, con commenti e reazioni, all'esonero dell'ormai ex tecnico della Roma. Oltre alle statistiche dell'avventura del portoghese sulla panchina giallorossa, con solo il 49% di vittorie nelle 138 partite alla guida della Roma, la BBC si chiede quale sarà la prossima tappa della carriera di Mourinho, se accetterà una possibile sontuosa proposta proveniente dall'Arabia Saudita o se magari tornerà per la quarta volta in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea, in due periodi differenti, il Manchester United e il Tottenham, la sua ultima squadra prima del trasferimento in Italia.

9:34 - Roma, 'Mourinho è esonerato'

