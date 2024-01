Roma: "Mourinho è esonerato"

La Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito. "Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso", hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.

"Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato - dicono ancora Dan e Ryan Friedkin nel comunicato di congedo dello Special One - Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro". La nota poi conclude: "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve".

