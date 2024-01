Coppa Italia: Juventus-Frosinone 2-0 DIRETTA

Coppa Italia: Juve-Frosinone 1-0 DIRETTA . L'ultimo quarto, chi vince affronta la Lazio in semifinale.



Rete ancora di Milik al 38'.

Rete di Milik su rigore al 9'.



La vigilia. "Chiesa non sarà convocato: il ginocchio va meglio e non è niente di preoccupante, se tutto va bene torna martedì per il Sassuolo in campionato": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia un altro forfait dell'attaccante per la gara dei quarti di coppa Italia contro il Frosinone. "Anche Rabiot non ci sarà, ma tornerà Locatelli - aggiunge sulle scelte di formazione - e in difesa giocheranno Gatti e Bremer con Perin in porta".

Allegri 400 panchine con la Juve, 'è un grande onore' - "Ha un valore importante, sono contento ed è un onore raggiungere questo traguardo dietro a due mostri sacri come Trapattoni e Lippi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così le 400 panchine alla guida dei bianconeri che toccherà in coppa Italia contro il Frosinone, domani sera. "Ma la cosa più importante sarà vincere e passare il turno - aggiungere l'allenatore - perché la coppa è un nostro obiettivo: non guardiamoci indietro, l'importante è andare in semifinale".

Allegri 'la Champions mi manca tanto' - "Di queste 400 partite non ne cancellerei nemmeno una, perché nel calcio si vive di grandi sfide: quest'anno mi manca e ci manca tanto la Champions": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sul tema del traguardo - le 400 panchine della Juventus - che toccherà domani contro il Frosinone. "Per dieci la Juve ha dominato con campionati e coppe Italia, è normale avere pressioni qui perché si lavora per arrivare al massimo - spiega l'allenatore - e dobbiamo avere l'ambizione per ottenere e per fare il massimo: pensiamo alla coppa Italia, possiamo arrivare in semifinale e poi ci ritufferemo sul campionato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA