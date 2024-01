Coppa Italia: in campo Lazio-Roma 1-0 DIRETTA

In campo Lazio-Roma 1-0 DIRETTA allo Stadio Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia. Il derby della Capitale vale l'accesso diretto alla semifinale del torneo

Al 51' Lazio in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Zaccagni

Non ci sarà Ivan Provedel tra i pali della Lazio, oggi alle 18 per il derby di Coppa Italia con la Roma. Il portiere biancoceleste ha dovuto dare forfait per l'attacco influenzale che lo ha colto ieri, e il suo posto verrà preso da Luigi Sepe. Per l'ex portiere di Napoli e Parma si tratta del debutto assoluto con la Lazio tra tutte le competizioni. In casa Roma spicca invece un altro esordio, quello dell'olandese Dean Huijsen: il giovanissimo difensore centrale, in prestito dalla Juve, ha già debuttato contro l'Atalanta domenica scorsa.

Clima teso sugli spalti nel pre partita di Lazio-Roma, match valido per i quarti di Coppa Italia. Durante il riscaldamento delle due squadre c'è stato uno scambio di petardi e fumogeni tra le due tifoserie. In particolare a cavallo tra la Curva Sud (occupata dai tifosi giallorossi) e la Tribuna Tevere (occupata dai tifosi biancocelesti). A osservare la scena anche José Mourinho, avvicinatosi insieme al team manager giallorosso, per capire cosa stesse succedendo tra i due settori. Non c'è stato comunque bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA