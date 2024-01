Coppa Italia: 2-1 al Milan, Atalanta in semifinale

Mai l'Atalanta era uscita vittoriosa da San Siro, in Coppa Italia. Per farlo ha atteso che il match valesse l'accesso alle semifinali e per compiere il tragitto ha usato i piedi di un ragazzo olandese di 25 anni, Teun Koopmeiners, che prima di destro e poi di sinistro ha sferrato i colpi che hanno mandato al tappeto le speranze del Milan. Finisce 1-2 al Meazza, con il gol di Leao ad aprire il match che perde di significato, quando al triplice fischio Di Bello spedisce la Dea a giocarsi l'accesso in finale con la Fiorentina.

Era obiettivo vero, per il Milan quanto per l'Atalanta, questa Coppa Italia. E partita vera è stata, con nessuna delle due a risparmiarsi. Pioli schiera grossomodo la squadra migliore a disposizione, Gasperini recupera Kolasinac e l'ex De Ketelaere. In tribuna c'è invece Zlatan Ibrahimovic, che si rimette in gioco da dirigente contro l'Atalanta così come aveva fatto nel gennaio 2020 nella sua seconda esperienza in rossonero e subito dopo il 5-0 rimediato dai rossoneri a Bergamo. Si parte a ritmi alti e spazi larghi tra i reparti: la Dea pressa, il Milan cerca di allagare il gioco e muove la palla con insistenza. Il risultato è una prima parte piacevole, sebbene il primo tiro arrivi solo attorno al minuto 20 con Musah. Il passare dei minuti consegna il controllo ai padroni di casa, ma alla mezzora De Ketelaere prende il fondo e lifta un cross che Holm spara al volo in curva. Con il ritmo che cala, l'Atalanta mette fuori la testa. L'occasione più nitida passa di nuovo da De Ketelaere e dallo stacco di testa in area piccola: De Roon si scontra con Gabbia dopo presunto contatto con Reijnders. Per Di Bello non solo non c'è contatto, ma anche il giallo a Gasperini per per proteste e il secondo cartellino subito dopo. Negli spogliatoi ci vanno anche Gabbia e poco dopo De Roon, frastornati per lo scontro precedente. E nel miglior momento dell'Atalanta, il gol del Milan: Reijnders lancia Leao sulla corsa, triangolazione con Theo che sovrappone e destro sul secondo palo del portoghese per fare 1-0. La gioia dura pochi secondi, perché Holm pesca dalla sinistra Koopmeiners, bravo a incrociare e fare subito pari. Potrebbe anche piazzare il sorpasso, l'Atalanta, in pieno recupero, ma Pasalic è schermato due volte al tiro.

Dopo l'intervallo Koopmeiners va vicino al gol prima di destro e poi di sinistro, ma per trovare la doppietta gli serve un calcio dagli undici metri, dopo fallo di Jimenes su Miranchuk. Pioli regala il debutto a Terracciano, De Ketelaere spreca in area piccola un cross di Ruggeri e Miranchuk va vicino al gol con un sinistro a giro. L'Atalanta colleziona altre occasioni, il Milan continua a premere, ma il risultato non cambia. L'unico brivido è un presunto mani di Holm in area a recupero scaduto, ma Di Bello dice che finisce lì. L'Atalanta gioisce, il Milan è eliminato e si prende anche i fischi. Perché anche il secondo obiettivo è stato un fiasco.

