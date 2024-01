Serie A: il Monza vince 3-2 a Frosinone

Il Monza vince 3-2 a Frosinone La cronaca

Il Monza strappa i tre punti ai danni del Frosinone al termine di una gara combattutissima, con i giallobù che avevano accorciato le distanze due volte dopo lo 0-3.

FROSINONE-Monza 2-3 al 76' ! Rete di Matías Soulé! Rigore impeccabile dell'argentino che la piazza verso sinistra, con Sorrentino dall'altra parte. La riapre definitivamente il Frosinone.

FROSINONE-Monza 1-3 al 56'! Rete di Harroui! La riapre subito il Frosinone con il numero 21 che riceve sulla destra dell'area da Monterisi, se la sistema in posizione defilata e con il destro buca Sorrentino sul primo palo.

Frosinone-MONZA 0-3 al 55'! Autogol di Matías Soulé! Sfortunatissimo il talento del Frosinone che arriva in scivolata nel tentativo di intercettare un pallone al limite dell'area, la indirizza verso il palo di destra della propria porta dove Turati non può arrivare.

Frosinone-MONZA 0-2! Rete di Valentín Carboni! Brutta palla persa da Soule sul pressing di Carboni, il quale serve Dany Mota e si fionda verso l'area di rigore. Il giovane talento del Monza riceve poi nuovamente dentro l'area e con il mancino la appoggia in rete verso sinistra, battendo Turati.

Frosinone-MONZA 0-1 al 18'! Rete di Dany Mota! Sugli sviluppi di un corner la palla torna in possesso di Colpani nella zona di destra: il numero 28 crossa basso verso il limite dove Carboni prova una conclusione ma colpisce male; la traiettoria si trasforma in un assist per Dany Mota che a tu per tu con Turati non sbaglia, portando il Monza in vantaggio.

