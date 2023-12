Serie A: in campo Genoa-Inter 1-1 e Lazio-Frosinone 2-1

In campo Genoa-Inter e Lazio-Frosinone DIRETTA

Al 42' rete di Arnautovic. L'azione parte da una rimessa laterale: tiro di Barella deviato sul palo in tuffo da Martinez, Arnautovic insacca a porta vuota. E al 7' minuto di recupero del primo tempo rete di Dragusin. Corner di Gudmundsson, colpo di testa vincente di Dragusin, Sommer tocca il pallone ma non riesce a respingere.

Per il Frosinone gol su rigore di Soulé. Pallone da una parte e portiere dall'altra. Rigore perfetto di Soulè e poi due reti della Lazio al 70' e 72' entrambe di Castellanos.

L'Inter si prepara alla sfida con il Genoa con il ritorno in gruppo sia di Frattesi che di De Vrij. Il centrocampista italiano si era fermato per la febbre nella giornata di mercoledì ma oggi si è allenato coi compagni, insieme anche al difensore olandese che aveva lavorato a parte sempre mercoledì. Per quanto riguarda la formazione, per Inzaghi l'unico dubbio è in difesa, con il ballottaggio tra Pavard e Bisseck per affiancare Acerbi e Bastoni.

Profumo di derby per Eusebio Di Francesco, ex giocatore ed allenatore della Roma alla quale è rimasto molto legato. Per il tecnico del Frosinone (129 gare ed uno scudetto in giallorosso con 87 panchine e la semifinale Champions) la partita con Lazio sarà sempre particolare. E così proverà a fare lo sgambetto alla Lazio per restituire slancio al percorso del Frosinone che non vince da 4 turni (3 ko ed 1 pari) ed in trasferta è reduce da 6 sconfitte di fila.



Probabili formazioni di Genoa-Inter

Genoa (3-5-2): 1 Martinez, 13 Bani, 5 Dragusin, 22 Vasquez, 4 De Winter, 17 Malinovskyi, 47 Badelj, 32 Frendrup, 20 Sabelli, 11 Gudmundsson, 19 Retegui (39 Sommariva, 16 Leali, 24 Jagiello, 33 Matturro, 55 Haps, 14 Vogliacco, 36 Hefti, 8 Strootman, 3 Martin, 25 Kutlu, 99 Galdames, 2 Thorsby, 18 Ekuban, 10 Messias, 37 Puscas). All.: Gilardino. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter, Badelj. Indisponibili: nessuno.

Inter (3-5-2): 1 Sommer, 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 9 Thuram, 8 Arnautovic (12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu. Indisponibili: Lautaro, Dimarco e Cuadrado.

Arbitro: Doveri di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Frosinone

Lazio (4-3-3): 94 Provedel, 77 Marusic, 4 Patric, 34 Gila, 3 Pellegrini, 8 Guendouzi, 65 Rovella, 6 Kamada, 7 Felipe Anderson, 19 Castellanos, 20 Zaccagni. (33 Sepe, 35 Mandas, 15 Casale, 23 Hysaj, 46 Ruggeri, 32 Cataldi, 5 Vecino, 26 Basic, 18 Isaksen, 9 Pedro). All: Sarri. Squalificati: Lazzari Diffidati: Zaccagni, Rovella Indisponibili: Romagnoli, Luis Alberto, Immobile

Frosinone (3-4-1-2) 80 Turati; 30 Monterisi, 5 Okoli, 6 Romagnoli; 14 Gelli, 4 Brescianini, 45 Barrenechea, 16 Garritano; 21 Harroui; 18 Soulé, 9 Kaio Jorge. (31 Cerofolini, 1 Frattali, 47 Lusuardi, 8 Lulic, 24 Bourabia, 36 Mazzitelli, 7 Reinier, 10 Caso, 17 Kvernadze, 70 Cheddira, 11 Cuni). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno Diffidati: Oyono Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Oyono, Baez, Ibrahimovic Arbitro: Feliciani di Teramo

Riproduzione riservata © Copyright ANSA