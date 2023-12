Serie A: in campo alle 18.30 Fiorentina-Torino e Napoli-Monza LIVE

In campo alle 18.30 Fiorentina-Torino e Napoli-Monza LIVE

La Fiorentina recupera Jack Bonaventura e Martinez Quarta per l'ultima partita del 2023, al Franchi, contro il Torino., Il centrocampista è reduce da uno stop dovuto ad un problema al tallone accusato contro la Roma, il centrale argentino aveva saltato la trasferta di Monza per un attacco influenzale. Tra i convocati figura anche Beltran che ha smaltito quindi la botta al piede rimediata nel corso del primo tempo. Gli unici indisponibili sono i giocatori dalle prese con gravi infortuni quali Castrovilli, Dodò e Nico Gonzalez.

Alla vigilia della trasferta di Napoli, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha lavorato sulle alternative tattiche e sull'intensità, per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive maturate contro Milan e Fiorentina. Al Maradona il Monza potrebbe presentarsi con Ciurria a sinistra, fascia solitamente occupata da Kyriakopoulos. Dirottato a destra uno tra Pereira e Birindelli e probabile conferma dell'assetto già sperimentato contro la Fiorentina a centrocampo: Pessina e Gagliardini, con Colpani accanto al confermato Akpa-Akpro in trequarti. Colombo terminale offensivo, al posto di Mota Carvalho. Nella difesa a tre dei brianzoli, D'Ambrosio al centrosinistra con Izzo rientrante a destra e Caldirola al centro. Oltre a Marì squalificato, l'unico altro indisponibile di Palladino è Andrea Carboni per un problema al piede

Probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi, 6 Arthur, 32 Duncan, 99 Kouamé, 72 Barak, 7 Sottil, 9 Beltran (53 Christensen, 40 Vannucchi, 65 Parisi, 28 Quarta, 26 Mina, 37 Comuzzo, 70 Pierozzi, 73 Amatucci, 5 Bonaventura, 8 Maxime Lopez, 38 Mandragora, 19 Infantino, 18 Nzola, 11 Ikoné, 77 Brekalo). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Nico Gonzalez.

Torino (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic, 61 Tameze, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez, 19 Bellanova, 28 Ricci, 8 Ilic, 27 Vojvoda, 16 Vlasic, 9 Sanabria, 91 Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 7 Karamoh, 10 Radonjic, 11 Pellegri, 15 Sazonov, 20 Lazaro, 23 Seck, 26 Djidji, 66 Gineitis, 77 Linetty, 93 Soppy). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tameze. Indisponibili: N'Guessan, Schuurs, Zima.

Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2.20; 3.20; 3.45.

Probabili formazioni di Napoli-Monza

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 29 Lindstrom, 18 Simeone, 77 Kvaratskhelia (95 Gollini, 16 Idasiak, 59 Zanoli, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 24 Cajuste, 23 Zerbin, 81 Raspadori). All.: Mazzarri. Squalificati: Osimhen, Politano. Diffidati: Cajuste. Indisponibili: Olivera, Natan, Demme.

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio, 33 D'Ambrosio, 5 Caldirola, 4 Izzo, 19 Birindelli, 32 Pessina, 6 Gagliardini, 84 Ciurria, 8 Akpa Akpro, 28 Colpani, 9 Colombo (23 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 7 Machin, 9 Colombo, 11 Carboni F., 13 Pereira, 18 Bettella, 21 Carboni V., 24 Maric, 38 Bondo, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato). All.: Palladino. Squalificati: Gomez, Josè Marì. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Carboni A.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

