Serie A: Fiorentina-Torino 0-0 e Napoli-Monza 0-0 LIVE

In campo Fiorentina-Torino 0-0 DIRETTA e Napoli-Monza 0-0 DIRETTA

Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Un Torino molto propositivo in avvio di match non riesce a capitalizzare le occasioni avute con Zapata e Lazaro, nel finale arriva la reazione della Fiorentina che va vicinissima al vantaggio con Ikoné che sbatte su Milinkovic-Savic dopo un retropassaggio errato di Tameze. Gara molto intensa sul piano fisico con il gioco molto spesso interrotto dai fischi di La Penna. Entrambe le formazioni sono chiamate a un secondo tempo più concreto in zona offensiva per portare a casa i tre punti.

Al Maradona prima frazione bloccata, con Napoli e Monza che terminano i primi 45 minuti sul risultato di 0-0. Kvaratskhelia senza dubbio l'uomo più pimpante e pericoloso tra i 22 in campo: per il resto, partita senza grosse occasioni, ma ricca di spunti tattici, provenienti soprattutto dalla squadra di Mazzarri, per la prima volta in campo con la difesa a tre in questa gestione.

Formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi, 6 Arthur, 32 Duncan, 99 Kouamé, 72 Barak, 7 Sottil, 9 Beltran (53 Christensen, 40 Vannucchi, 65 Parisi, 28 Quarta, 26 Mina, 37 Comuzzo, 70 Pierozzi, 73 Amatucci, 5 Bonaventura, 8 Maxime Lopez, 38 Mandragora, 19 Infantino, 18 Nzola, 11 Ikoné, 77 Brekalo). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Nico Gonzalez.

Torino (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic, 61 Tameze, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez, 19 Bellanova, 28 Ricci, 8 Ilic, 27 Vojvoda, 16 Vlasic, 9 Sanabria, 91 Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 7 Karamoh, 10 Radonjic, 11 Pellegri, 15 Sazonov, 20 Lazaro, 23 Seck, 26 Djidji, 66 Gineitis, 77 Linetty, 93 Soppy). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tameze. Indisponibili: N'Guessan, Schuurs, Zima.

Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2.20; 3.20; 3.45.

Formazioni di Napoli-Monza

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 29 Lindstrom, 18 Simeone, 77 Kvaratskhelia (95 Gollini, 16 Idasiak, 59 Zanoli, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 24 Cajuste, 23 Zerbin, 81 Raspadori). All.: Mazzarri. Squalificati: Osimhen, Politano. Diffidati: Cajuste. Indisponibili: Olivera, Natan, Demme.

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio, 33 D'Ambrosio, 5 Caldirola, 4 Izzo, 19 Birindelli, 32 Pessina, 6 Gagliardini, 84 Ciurria, 8 Akpa Akpro, 28 Colpani, 9 Colombo (23 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 7 Machin, 9 Colombo, 11 Carboni F., 13 Pereira, 18 Bettella, 21 Carboni V., 24 Maric, 38 Bondo, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato). All.: Palladino. Squalificati: Gomez, Josè Marì. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Carboni A.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

