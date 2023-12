Serie A, la Juventus batte il Frosinone 2-1

La Juventus batte il Frosinone 2-1.

Reazione di grande carattere dei bianconeri che, dopo aver chiuso il primo tempo sull'1-0, vengono infilati da Baez a inizio ripresa e solo una prodezza di Szczesny su Harroui li salva dal 2-1 avversario. I padroni di casa poi si disuniscono, subiscono prima la traversa di McKennie e poi la rete decisiva di Vlahovic, entrato a gara in corso. Per gli uomini di Di Francesco finisce la striscia di sette partite utili casalinghe mentre la Juve si porta a un solo punto dall'Inter, impegnato alle 18 con il Lecce.

GOL! Frosinone-JUVENTUS 0-1! Rete di Yildiz. Turati sbaglia il rinvio sulla pressione di Milik, recupero alto dei bianconeri con Kostic, Yildiz ne salta due in un colpo solo sul lato corto dell'area avversaria e fulmina il portiere di casa col destro basso sul primo palo. Primo gol in A per il turco.

GOL! FROSINONE-Juventus 1-1! Rete di Baez. Verticalizzazione improvvisa di Monterisi per Baez che brucia Kostic e batte Szczesny col piatto destro rasoterra. Fiammata del Frosinone che vale il pareggio.

GOL! Frosinone-JUVENTUS 1-2! Rete di Vlahovic. McKennie crossa in area dalla destra, GOL! Frosinone-JUVENTUS 1-2! Rete di Vlahovic. McKennie crossa in area dalla destra, Vlahovic stacca perfettamente a centro area e piazza la palla dove Turati non può arrivare. Bianconeri di nuovo avanti.stacca perfettamente a centro area e piazza la palla dove Turati non può arrivare. Bianconeri di nuovo avanti.

"Chiesa non partirà per Frosinone, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non era sereno": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante. "Farà valutazioni, ma non è niente di grave - continua l'allenatore - anche se portarlo in queste condizioni non sarebbe stato giusto". E su Rabiot: "E' pienamente recuperato, giocherà" spiega Allegri alla vigilia della sfida contro il Frosinone.



