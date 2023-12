Serie A: in campo Monza-Fiorentina 0-1 e Salernitana-Milan 1-1 LIVE

MONZA-FIORENTINA 0-1 LA DIRETTA

SALERNITANA-MILAN 1-1 LA DIRETTA

Al 42' Salernitana-Milan 1-1. Gol di Federico Julián Fazio

Al 17' Salernitana-Milan 0-1. Si sblocca il match al minuto 17', la firma è quella del centrale Fikayo Tomori! Dagli sviluppi di una palla inattiva, Reijnders pesca in maniera precisa Leao, che stoppa il pallone e di controbalzo suggerisce un filtrante per Tomori che di prima intenzione incorna la sfera e sigla lo 0-1. Terza rete stagionale per il centrale di difesa inglese, assist servito da Rafael Leao.

Al 7' Monza - Fiorentina 0-1 Rete di Beltran. Clamoroso errore di Di Gregorio che sbaglia il rinvio e calcia addosso a Beltran, l'attaccante d'astuzia devia in rete.

Luci accese allo Stadio Arechi di Salerno: è tempo di Salernitana-Milan! Nell'odierno anticipo di A, ospite di lusso per i Granata, chiamati ad aprire le porte di casa ai Rossoneri di Stefano Pioli. L'ultimo incrocio tra Cavallucci e Diavoli risale allo scorso 13 Marzo, gara che terminò con un equo pareggio per 1-1 tra le mura dello Stadio San Siro. Quest'oggi, la situazione in classifica tra i due schieramenti è certamente differente: i campani sono fissi al 20^ tassello, con 8 punti totali, e mancano la vittoria dalla 13^ giornata in cui hanno ottenuto un trionfo per 2-1 ai danni della Lazio; 3^ posto invece per il Milan, che custodisce un bottino di 32 punti collezionati nelle prime 16.

Il Monza va alla ricerca di una scossa dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro il Milan, la Fiorentina di conferme visto l'ottimo momento in campionato e un quarto posto distante una sola lunghezza.

