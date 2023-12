Serie A: in campo Empoli-Lazio 0-1 e Sassuolo-Genoa 1-0 LIVE

In campo Empoli-Lazio 0-1 LA DIRETTA

Sassuolo-Genoa 1-0 LA DIRETTA

Al 50' occasione per l'Empoli. Maldini scatta palla al piede, Bastoni centra basso da sinistra, conclusione a colpo sicuro di Cambiaghi, miracolo di Provedel.

Al 28' Sassuolo-Genoa-1-0. Rete di Andrea Pinamonti. Contropiede perfetto dei padroni di casa, con Laurentié che scappa via sulla sinistra, entra in area, mette a sedere Martinez e serve Pinamonti all'altezza del dischetto. Quest'ultimo stoppa, salta il recupero di un avversario e infila praticamente a porta vuota non senza qualche brivido.

Al 25' Secondo cambio obbligato per l'allenatore biancoceleste Sarri: Kamada per l'infortunato Luis Alberto.

Al 22' cambio nella Lazio. Problemi muscolari per immobile, entra Castellanos.

Al 9' Empoli-Lazio 0-1. Rete di Guendouzi. Luis Alberto dialoga in area con Zaccagni, destro salvato sulla linea da Luperto, Guendouzi risolve la mischia con un sinistro secco.

I toscani, alla ricerca di punti salvezza e in striscia negativa da quattro gare, affrontano i biancocelesti, vogliosi di risalire in classifica ma capaci di raccogliere appena un punto nelle ultime tre trasferte di campionato.

Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi non vince in campionato da quasi un mese, visto che l’ultimo successo (4-3 a Empoli) risale al 26 novembre scorso. Da allora, due sconfitte e il pareggio (2-2) contro l’Udinese nella scorsa giornata. Situazione di classifica che non sorride certo ai neroverdi, attualmente al 15° posto e con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione.

Il Genoa allenato da Alberto Gilardino non incamera i tre punti dal 10 novembre 2023 (1-0 contro il Verona) ed è reduce dal buon pareggio (1-1) contro la Juventus. In trasferta, il Grifone vanta però una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive e ha conquistato soltanto quattro punti nelle otto sfide giocate lontano dal Ferraris: nel dettaglio, l’ultima vittoria risale alla seconda giornata (1-0 contro la Lazio).

Le formazioni di Empoli-Lazio

