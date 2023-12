Champions: Newcastle-Milan 0-0 e Atletico Madrid-Lazio 1-0 DIRETTA E FOTO

Newcastle-Milan 0-0 DIRETTA e Atletico Madrid Lazio 1-0 DIRETTA in campo per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League

Lipsia-Young Boys 2-1 (0-0) in una partita dell'ultima giornata del girone G di Champions League, giocata a Lipsia. I gol: nel st 6' Sisko (L), 8' Colley, 11 Forsberg (L). I tedeschi erano già qualificati agli ottavi di finale come secondi, alle spalle del Manchester City, e gli elvetici erano già certi del terzo posto con accesso agli spareggi di Europa League.

Stella-Rossa-Manchester City 2-3 (0-1) in una partita dell'ultima giornata del girone G di Champions League, disputata a Belgrado. I gol: nel pt 19' Hamilton; nel st 17' Bobb, 31' Hwang (SR), 40' Phillips (rig.), 46' Katai (SR). Gli inglesi, già qualificati agli ottavi di finale come primi in classifica, chiudono a punteggio pieno. I serbi erano già certi dell'eliminazione come quarti.

RISULTATI



CLASSIFICHE



LA VIGILIA

"Abbiamo solo un obiettivo e una possibilità: so che la squadra farà di tutto per vincere la partita". Queste le parole di Stefano Pioli a Newcastle, alla vigilia della partita che deciderà le sorti europee del suo Milan, mercoledì al St James' Park. "Sappiamo che ambiente e che squadra affronteremo, è il primo bivio vero della stagione", prosegue Pioli. "Sappiamo l'importanza di restare in Europa. Se è la mia partita più importante? Ce ne sono state anche altre, ma di questa stagione sicuramente sì". Accanto a Pioli, anche Christian Pulisic conferma l'importanza del match: "Ci sarà un'atmosfera molto calda, per loro e per noi. Dobbiamo essere pronti e preparati", spiega l'attaccante americano.

E' l'olandese Serdar Gozubuyuk l'arbitro designato per la partita Atletico Madrid-Lazio di mercoledì, valida per l'ultima giornata del gruppo E di Champions League. Lo ha reso noto l'Uefa. In caso di successo, la squadra di Maurizio Sarri arriverà al primo posto nel suo girone. Olandesi saranno anche i guardalinee (Erwin Zeinstra e Johan Balder) e il quarto uomo (Joey Kooij). Al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz, Avar lo svizzero Fedayi San. Per la Lazio i precedenti con Gozubuyuk sono poco fortunati, visto che ha perso nelle due volte che lo ha incrociato. La prima il 4 ottobre del 2018 a Francoforte, quando l'Eintracht vinse 4-1 la sfida valida per la fase a gironi di Europa League. Sempre in Europa League c'è stata poi la sconfitta per 2-1 sul campo del Porto nell'andata dei 16/i di finale nel febbraio dello scorso anno. Due sconfitte su due nei precedenti anche per il Milan che, come la Lazio, mercoledì incrocerà un arbitro olandese, Danny Makkelie, per la partita di Champions in casa del Newcastle. L'abbinata di questo direttore di gara con l'Inghilterra finora si è sempre rivelata controproducente per i rossoneri: Makkelie ha già diretto il Milan in due occasioni, entrambe in Champions, contro Chelsea (2022-23) e Liverpool (21-22). In tutti e due i casi la squadra di Pioli ha chiuso con una sconfitta.

