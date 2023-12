Serie A: alle 20.45 in campo Torino-Atalanta

Dallo Sporting Lisbona al Torino in 4 giorni, con le porte girevoli dell'infermeria a restituire almeno Kolasinac, Zappacosta e De Ketelaere, nonostante la perdita di Scamacca (salterà anche il Milan) per una lesione muscolo-tendinea all'adduttore sinistro.

"Cose che capitano e magari di poco conto, ma che ci privano di giocatori in un momento in cui dobbiamo concentrarci sul campionato", la premessa della vigilia a Sky Sport di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.

Conquistati gli ottavi di marzo dell'Europa League, in campionato c'è un trend negativo da invertire a partire dal confronto maestro-allievo tra Gasperini e Juric: "Un amico dai tempi di Crotone, un osso duro - ha continuato il tecnico nerazzurro -. E riabbraccio Zapata, giocatore che ha fatto la nostra storia recente nonché uomo di spessore. Noi ultimamente abbiamo perso punti". Juric ha battuto Gasperini una sola volta su 9 con 2 pareggi. I granata, lunedì, sono il banco di prova che precede di altri 5 giorni lo scontro diretto col Milan a Bergamo.

Due scogli ravvicinati da dribblare per risalire una classifica un po' con l'acqua alla gola: 1 punto (20 totali in 13 partite) nelle ultime 3 giornate, a Udine prima della terza pausa per le Nazionali, e 7 in meno rispetto allo stesso periodo nello scorso campionato. I bergamaschi, in trasferta, hanno vinto con Sassuolo, Verona ed Empoli. Sull'economia di squadra le due sconfitte casalinghe con Inter e Napoli pesano anche per gli effetti sgraditi - leggi rigore provocato con i nerazzurri e rinvio corto a uso e consumo del 2-1 finale con i partenopei - dell'alternanza in porta tra il confermato Musso e Carnesecchi.

La coperta, vedi mancati recuperi di Toloi (gemello destro) e Palomino (semitendinoso sinistro), è resa meno corta dalla chiamata in extremis di Kolasinac, che consente a De Roon, al rientro dalla squalifica, di riposizionarsi in mezzo nel classico 3-4-1-2 o 3-4-2-1: De Ketelaere e Muriel sono in ballottaggio per un posto davanti con Lookman, chiamati anche Cisse e Mendicino dall'Under 23. Il dato fondamentale è la conferma del nocciolo duro. Scalvini, Djimisiti, in corsia Hateboer e Ruggeri, Ederson in mezzo, Koopmeiners dietro le due punte. Gasperini ripete spesso di voler portare anche le seconde linee al livello dei titolari. Che già stasera venga dato spazio ai Bonfanti, Adopo, Zortea, Bakker e Miranchuk, però, è improbabile: la posta in palio è troppo importante, il riposo dei guerrieri può attendere.



