Serie A: in campo alle 12:30 Lecce-Bologna - DIRETTA

In campo alle 12:30 Lecce-Bologna LA DIRETTA

Ritrovare la via del successo che manca dalla vittoria interna contro il Genoa dello scorso 22 settembre. Il Lecce di Roberto d'Aversa è alla ricerca di un successo, assaporato nelle ultime giornate ma poi svanito per diversi fattori. Oggi nel lunch match al Via del Mare i giallorossi proveranno ad ottenere i tre punti contro il Bologna, una delle formazioni più in forma del campionato.

L'allenatore del Lecce inquadra così la gara: "A livello psicologico la squadra non è mai mancata, anche se a volte abbiamo commesso degli errori - afferma D'Aversa -. Affrontiamo un Bologna che è quinto in classifica, e sinora ha perso solo due volte. Per raggiungere un risultato positivo è necessario evitare quelle leggerezze he ci hanno impedito di trovare il successo in queste ultime giornate".

"Abbiamo analizzato i nostri avversari, durante la settimana abbiamo provate diverse soluzioni - sottolinea -. Si muovono tanto, hanno qualità e pregi importanti, ma abbiamo lavorato anche sui loro difetti. Sono ben allenati, ho sempre stimato Thiago Motta sin dai tempi del Genoa, giocano con entusiasmo e si divertono, ed hanno avuto la qualità di far girare a proprio favore gli episodi, come è capitato a noi ad inizio stagione: ma la voglia e la determinazione di trovare il successo deve prevalere".

Indisponibili Kaba e Touba, non al meglio Almqvist regolarmente convocato, l'allenatore giallorosso si riserva le scelte definitive di formazione nell'immediata vigilia: "Ho ancora dei dubbi - conclude D'Aversa - e ci sono ancora degli accoppiamenti per caratteristiche. Oudin e Rafia, giocatori simili per caratteristiche, mi mettono sempre in difficoltà. I cinque cambi possono offrirmi più soluzioni, ma devo pensare anche a chi può entrare a gara in corso per spaccare la partita".

